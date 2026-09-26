Lào Cai: Hơn 800 em thiếu nhi về chùa Thiên Trúc dự Đêm hội trăng rằm

Ông Lê Ngọc Thư phát biểu

Chương trình có sự hiện diện của Đại đức Thích Chân Định, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Lào Cai, trụ trì chùa Thiên Trúc; ông Đỗ Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng; bà Bùi Thị Hải Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; ông Đào Nguyễn Duy, Phó Công an xã; ông Lê Ngọc Thư, Bí thư Chi bộ thôn Phố Lu; cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo, nhà hảo tâm trên địa bàn cùng hơn 800 em học sinh cùng về tham dự

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Thư đã đọc Thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cháu thiếu niên, nhi đồng; đồng thời chính thức khai mạc Đêm hội trăng rằm năm 2026 tại chùa Thiên Trúc.

Đại đức Thích Chân Định chúc cho mỗi ước mơ của các em đều sáng đẹp như vầng trăng rằm

Theo Bí thư Chi bộ thôn Phố Lu, Tết Trung thu không chỉ là ngày tết của tuổi thơ mà còn là Tết đoàn viên, biểu trưng cho sự sum họp, sẻ chia và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Những phần quà trung thu không chỉ mang lại niềm vui, tiếng cười mà còn là nguồn động viên các em nhỏ trên địa bàn luôn chăm ngoan, học giỏi.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chân Định ân cần nhắn nhủ và chúc các em thiếu niên, nhi đồng luôn mạnh khỏe, hiếu thảo, chăm học để trở thành người công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Các em nhỏ vui Trung thu tại chùa Thiên Trúc

Nhằm động viên, tiếp sức cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà ý nghĩa. Bên cạnh đó, gia đình bác Phúc Lý cũng đồng hành trao tặng thêm 10 suất quà đặc biệt cho các em nhỏ trên địa bàn thôn Phố Lu.

Quang cảnh Đêm hội trăng rằm

Sau phần trao quà, chương trình Đêm hội trăng rằm chính thức bắt đầu với các hoạt động liên hoan, phá cỗ, giao lưu trò chơi, rước đèn trông trăng quanh sân chùa... tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi.