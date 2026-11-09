Lào Cai: Hơn 693 tỷ đồng được giải ngân xây dựng đường giao thông nông thôn

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã làm mới gần 229km mặt đường bê tông xi măng. Tổng vốn giải ngân đạt hơn 693 tỷ đồng trên tổng số hơn 1.018 tỷ đồng vốn được giao, tương đương 68,1%.

Toàn tỉnh Lào Cai đã làm mới gần 229km mặt đường bê tông xi măng. Ảnh: Báo Lào Cai.

Tiến độ triển khai tại các địa phương ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Có 36 xã, phường đạt tiến độ tốt, với tỷ lệ bình quân các chỉ tiêu phê duyệt, khởi công và giải ngân từ 90% trở lên. Đáng chú ý, không còn địa phương nào có tiến độ thực hiện dưới 20%.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn khá lớn, với 104 công trình chưa được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và 228 công trình chưa khởi công.

Thời gian tới, các địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức khởi công các công trình còn lại. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, nhằm bảo đảm kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.