Lào Cai: Hơn 4.300 ha đất phát triển khu, cụm công nghiệp

Đến nay, toàn tỉnh có 12 khu công nghiệp đã được thành lập, với tổng diện tích 3.306,18 ha, thu hút 228 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt 73,9%, vượt mục tiêu năm 2026.

Trong số 14 khu công nghiệp theo quy hoạch, có 5 khu đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, với tổng diện tích hơn 1.255 ha, tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Trong đó, Khu công nghiệp Phú Xuân và Phú Xuân 1 đã khởi công ngày 26/8/2026; các khu công nghiệp Cam Đường, Bản Qua và Võ Lao đang triển khai giải phóng mặt bằng.

Đối với 9 khu công nghiệp còn lại, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng, với tổng diện tích quy hoạch 2.251 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 27.000 tỷ đồng. Một số khu đã hoàn thành hoặc được phê duyệt quy hoạch phân khu; các khu còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục quy hoạch, chuẩn bị điều kiện thu hút nhà đầu tư.

Hiện, tỉnh Lào Cai có 12 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 3.300 ha.

Ở lĩnh vực cụm công nghiệp, toàn tỉnh đã thành lập 25 cụm công nghiệp, tổng diện tích 1.028,78 ha, thu hút 233 dự án, tỷ lệ lấp đầy gần 30%.

Riêng năm 2026, tỉnh thành lập mới 4 cụm công nghiệp với tổng diện tích 260 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.437 tỷ đồng. Đáng chú ý, 10 cụm công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư hạ tầng đang được triển khai, trong đó Thống Nhất 1 và Phú Thịnh 3 đã khởi công.

Ngoài ra, 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 377 ha đã nộp hồ sơ đề nghị thành lập; 2 cụm đang hoàn thiện hồ sơ nhà đầu tư, 4 cụm khác đang có nhà đầu tư quan tâm.

Tỉnh cũng đang triển khai thủ tục thành lập 8 cụm công nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Năm 2026, tỉnh đã khởi công 4 cụm công nghiệp.

Cùng với quy hoạch và thu hút đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Đến nay, toàn tỉnh đã tạo được 361,47 ha mặt bằng sạch tại các khu, cụm công nghiệp, đạt 72,29% mục tiêu 500 ha đề ra trong năm 2026.

Không chỉ chú trọng mở rộng quy mô, Lào Cai còn định hướng phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Trong đó, tỉnh đang thúc đẩy chuyển đổi Khu công nghiệp Tằng Loỏng sang mô hình khu công nghiệp sinh thái. Đề án hiện được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục hoàn thiện, dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 12/2026.

Các ngành chức năng đồng thời phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và đổi mới công nghệ.

Khu công nghiệp Tằng Loỏng chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu tiếp tục phát huy cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính; chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Đối với từng dự án phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ xử lý, cơ quan đầu mối; kiên quyết chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hoặc chờ đợi do thiếu phối hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn dự án theo chất lượng và hiệu quả; ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp phụ trợ và các dự án có khả năng hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Đồng thời, tăng cường kết nối các khu, cụm công nghiệp mới với cơ sở công nghiệp hiện hữu, từng bước phát triển công nghiệp xanh, sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng.

Tỉnh Lào Cai phát huy cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Với hệ thống khu, cụm công nghiệp ngày càng được mở rộng, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đạt 73,9%, cùng hơn 360 ha mặt bằng sạch được chuẩn bị, Lào Cai đang từng bước tạo lập quỹ đất và hạ tầng để đón dòng vốn đầu tư mới. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.