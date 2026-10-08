Lào Cai: Hơn 3,18 triệu lượt người được khám, chữa bệnh

Trong tháng 9/2026, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 333.863 lượt người. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện khám, chữa bệnh cho 3.183.478 lượt người; trong đó, khám bệnh bảo hiểm y tế đạt 1.687.932 lượt, cho thấy nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân thông qua chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục ở mức cao.

Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên chú trọng đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân.

Việc duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên tại các tuyến, cùng với bảo đảm cấp cứu 24/24 giờ có ý nghĩa quan trọng đối với một tỉnh có địa bàn rộng, địa hình miền núi, dân cư phân bố không đồng đều như Lào Cai. Khi hệ thống y tế cơ sở được duy trì ổn định, người dân có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên; đáp ứng kịp thời các trường hợp bệnh nặng, tai nạn và những tình huống y tế phát sinh, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng xa.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư y tế và duy trì khả năng cấp cứu 24/24 giờ sẽ là những yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh.