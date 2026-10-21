Lào Cai: Hơn 2.400 giáo viên, học sinh hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương”

Học sinh hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương”.

Các hoạt động tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa nguy cơ xâm hại trên không gian mạng cho trẻ em, thanh thiếu niên, như bắt nạt, lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý và phát tán thông tin riêng tư.

Học sinh được hướng dẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng xử có trách nhiệm trên mạng xã hội, nhận biết dấu hiệu bất thường trong các mối quan hệ trực tuyến; chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ gia đình, thầy cô và lực lượng chức năng khi gặp tình huống nguy hiểm.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh phát biểu tại chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” tại Trường THPT Trần Nhật Duật.

Thông qua hoạt động “5 phút cùng em”, học sinh trao đổi, tương tác với lực lượng an ninh mạng bằng các câu hỏi, tình huống gần gũi với thực tế; chia sẻ những vấn đề gặp phải trên mạng và tiếp nhận kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân.

Theo kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, giai đoạn đầu, chiến dịch được triển khai tại 5 điểm trường tiên phong, gồm: Trường THPT Nguyễn Tất Thành (xã Văn Phú), Trường THPT Trần Nhật Duật (xã Yên Bình), Trường Cao đẳng nghề Yên Bái (xã Văn Phú), Trường THCS Kim Tân (phường Lào Cai) và Trường THCS Nam Cường (phường Bắc Cường).

Cán bộ an ninh mạng trao đổi với học sinh trong hoạt động “5 phút cùng em”, hướng dẫn nhận diện và ứng phó với các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Từ ngày 23/10 đến 10/12/2026, các hoạt động sẽ tiếp tục được mở rộng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phù hợp.

Bên cạnh các chương trình trực tiếp tại trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh sẽ phối hợp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên; triển khai phong trào “5 phút cùng em”; xây dựng mạng lưới “Đại sứ an toàn số học đường”; tăng cường tuyên truyền qua các nền tảng số, tài liệu hướng dẫn và hoạt động ngoại khóa.

Các đại biểu, giáo viên và học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Chiến dịch lấy phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên làm trọng tâm, với thông điệp kết nối có trách nhiệm, không gây tổn thương cho người khác và không đơn độc khi gặp sự cố trên không gian mạng. Qua đó, góp phần hình thành kỹ năng an toàn số cho học sinh, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong phát hiện, phòng ngừa, xử lý các nguy cơ xâm hại trực tuyến.