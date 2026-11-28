Các y, bác sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Trung tâm Y tế xã Trịnh Tường và Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Lào Cai tổ chức khám mắt, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 120 người dân.

Khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trịnh Tường và Công ty Vietravel tổ chức chương trình “Hơi ấm vùng cao 2026” trao 44 suất quà (chăn ấm, mì tôm, nhu yếu phẩm và tiền mặt) tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo; tặng trẻ em, học sinh 130 suất quà (sữa, vở, bút và áo ấm); tặng trẻ em khuyết tật trên địa bàn 8 suất quà cùng tiền mặt.

Trao quà tặng trẻ em, học sinh.

Tổng trị giá quà tặng hơn 100 triệu đồng.