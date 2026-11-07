Lào Cai: Hoàn thành phương án tháo gỡ 62 dự án đầu tư công chậm tiến độ trước ngày 15/11

Trong số 62 dự án còn vướng mắc, có 29 dự án thuộc danh mục tồn đọng kéo dài, được xử lý theo lộ trình chung của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm và giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án. 33 dự án còn lại vướng mắc chủ yếu ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; hết thời gian thực hiện dự án, hợp đồng phải điều chỉnh chủ trương đầu tư và nhà thầu không bảo đảm năng lực.

33 dự án vướng mắc chủ yếu ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Trước thực trạng trên, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 17 diễn ra ngày 5/11, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý các dự án tồn đọng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra các dự án còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12/2026. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành phương án tháo gỡ 62 dự án chậm tiến độ trước ngày 15/11; đồng thời quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thực hiện, quản lý chặt chẽ vốn tạm ứng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý các dự án tồn đọng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra các dự án còn vướng mắc.

Việc xác định rõ phương án, trách nhiệm và thời hạn xử lý từng dự án là giải pháp góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.