Lào Cai hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

Học viên thực hành bắn súng ngắn K54 bài B1.

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2026 - 2030, các lớp bồi dưỡng được tổ chức bảo đảm đúng nội dung, thời gian và kế hoạch đề ra. Tổng số cán bộ tham gia học tập là 494 đồng chí.

Trong quá trình bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu, cập nhật những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua chương trình, các cán bộ thuộc đối tượng 3 được củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác quốc phòng - an ninh; đồng thời tăng cường trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bên cạnh nội dung học tập lý thuyết, các học viên còn được tham gia thực hành tập bắn súng ngắn K54, bài 1B. Hoạt động thực hành góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sử dụng vũ khí; nâng cao khả năng vận dụng kiến thức quốc phòng - an ninh vào thực tiễn công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Qua đánh giá, 100% học viên đạt loại khá, giỏi.

Kết thúc chương trình, 100% học viên đạt kết quả khá, giỏi. Trong đó, 225 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm gần 46%; 269 đồng chí đạt loại khá, chiếm hơn 54%. 100% cán bộ hoàn thành chương trình được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Việc hoàn thành 6 lớp bồi dưỡng là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của đội ngũ cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong tình hình mới.