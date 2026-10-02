Lào Cai: Hoàn thành 3 cơ sở dữ liệu nông nghiệp trước thời hạn

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai hướng dẫn các địa phương thu thập, cập nhật dữ liệu nông nghiệp tại Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về chăn nuôi, thú y và chăn chăn nuôi an toàn sinh học năm 2026.

Kết quả trên nằm trong “Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu tỉnh Lào Cai”, triển khai từ ngày 1/8 đến 30/10/2026 theo Văn bản số 7837/UBND-NC ngày 1/8/2026 của UBND tỉnh. Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng 3 cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Các tổ công tác kiểm tra, rà soát và chuẩn hóa thông tin trước khi chuyển về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ngay khi chiến dịch được triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-SNNMT, xác định hoàn thành cập nhật dữ liệu trước ngày 30/9. Sở đồng thời thành lập tổ xây dựng cơ sở dữ liệu, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát bộ “Từ điển dữ liệu”, thống nhất cấu trúc, biểu mẫu và yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu.

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực địa.

Để bảo đảm dữ liệu được thu thập đầy đủ từ cơ sở, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản đã thành lập 3 tổ công tác với 15 cán bộ trực tiếp xuống các xã, phường hướng dẫn cách làm, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và hỗ trợ địa phương trong quá trình kê khai, tổng hợp, cập nhật dữ liệu.

Cán bộ các xã, phường phối hợp với trưởng thôn, tổ dân phố rà soát, tổng hợp dữ liệu từ cơ sở.

Tại cơ sở, các xã, phường phân công cán bộ phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận tổ chức họp dân, hướng dẫn kê khai thông tin. Dữ liệu sau thu thập được rà soát, tổng hợp tại địa phương trước khi gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đến ngày 30/9, 3 cơ sở dữ liệu về trồng trọt; chăn nuôi, thủy sản và sản phẩm OCOP được hoàn thành, bàn giao.

Cách triển khai từ tỉnh xuống cơ sở giúp việc thu thập dữ liệu được thực hiện thống nhất, đồng thời kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Các tổ công tác thường xuyên cập nhật tiến độ, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, chỉnh lý và chuẩn hóa dữ liệu.

Đến ngày 28/9, toàn bộ xã, phường và 1.609 thôn, bản đã hoàn thành việc gửi số liệu, đạt 100%. Trên cơ sở dữ liệu tiếp nhận, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tổng hợp, hoàn thiện các bộ dữ liệu theo yêu cầu.

Đây cũng là dịp để ngành nông nghiệp rà soát diện tích nuôi trồng thủy sản tại cơ sở, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu thủy sản của tỉnh.

Đến ngày 30/9, 3 cơ sở dữ liệu đã được hoàn thành và bàn giao cho Sở Khoa học và Công nghệ để nhập lên Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, hoàn thành mục tiêu đề ra trước khi kết thúc “Chiến dịch 90 ngày”.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra chất lượng dữ liệu theo các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.