Lào Cai hoàn thành 200 công trình giao thông nông thôn

Lũy kế, toàn tỉnh đã làm mới gần 229 km mặt đường bê tông xi măng. Tổng vốn giải ngân đạt hơn 693 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.018 tỷ đồng vốn được giao, bằng 68,1%.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được hoàn thành từ sự chung sức đồng lòng của Nhân dân.

Tiến độ triển khai tại các địa phương có chuyển biến tích cực, có 36 xã, phường đạt tiến độ tốt, với bình quân các chỉ tiêu phê duyệt, khởi công và giải ngân từ 90% trở lên. Đáng chú ý, không còn địa phương nào có tiến độ dưới 20%. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 104 công trình chưa được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và 228 công trình chưa khởi công.

Giao thông nông thôn phát triển thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức khởi công các công trình còn lại, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.