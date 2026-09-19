Chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Kiểm soát Đại hội

Quang lâm chứng minh, chỉ đạo đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang (Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương), Thượng tọa Thích Đức Thiện (Tổng Thư ký), Thượng tọa Thích Thanh Phong (Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương).

Chủ tọa đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn; Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương; Thượng tọa Thích Thanh Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai; chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai: Đại đức Thích Chân Tín (Chánh Thư ký), Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Thượng tọa Thích Tâm Thuần, Đại đức Thích Trung Kính, Đại đức Thích Thanh Trí.

Lãnh đạo tham dự

Tham dự đại hội có chư tôn đức Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương; lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; cùng 450 đại biểu là Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu trong tỉnh.

Về phía chính quyền có bà Hà Thị Oanh, Phó Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Nguyễn Hữu Thiên, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc - Tôn giáo; ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai; ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đình Đền, Chính xứ Lào Cai; đại diện các cơ quan ban ngành địa phương cùng về tham dự.

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán, đại diện Ban Kiểm soát Đại hội đã thông qua kết quả kiểm tra tư cách, số lượng đại biểu tham dự và cung thỉnh chư tôn đức Chứng minh, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát điều hành đại hội.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Điện nhấn mạnh: Chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” cần được nhận thức không chỉ như một khẩu hiệu của đại hội, mà phải trở thành tinh thần hành động của toàn nhiệm kỳ. Đại hội lần này có trách nhiệm nhìn lại chặng đường Phật sự đã qua; thẳng thắn nhận diện những việc đã làm được, những điều còn hạn chế; đồng thời phát huy trí tuệ tập thể để quyết nghị phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031 và suy cử Ban Trị sự khóa mới gồm những vị có giới đức, đạo hạnh, uy tín, tinh thần phụng sự và năng lực đảm đương Phật sự.

Theo Hòa thượng, nhiệm vụ quan trọng nhất của nhiệm kỳ đầu tiên này là xây dựng sự hòa hợp và kiến tạo nền móng cho một GHPGVN tỉnh Lào Cai thống nhất, trang nghiêm và vững mạnh.

Đại biểu tham dự đại hội

Đại biểu tham dự đại hội đã được theo dõi thước phim phóng sự tóm tắt những thành tựu nổi bật trong công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, toàn tỉnh Lào Cai có 61 vị Tăng Ni, 41 cơ sở tự viện và 55.358 tín đồ Phật tử. Sau khi hợp nhất, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, thống nhất phương thức điều hành và triển khai các hoạt động Phật sự trên tinh thần kế thừa, đoàn kết và phát triển.

Hàng năm, Ban Trị sự tổ chức An cư kết hạ cho Tăng Ni trong tỉnh, bổ nhiệm trụ trì chùa, góp phần duy trì mạng mạch Phật pháp một cách liên tục và bền vững. Ban Trị sự luôn quan tâm tạo điều kiện cho Tăng Ni tham gia học tập tại các Học viện, Trường Trung cấp Phật học, chú trọng đưa giáo lý Phật pháp đến gần hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều ngôi chùa được trùng tu, tôn tạo và xây dựng mới với tổng kinh phí trên 63 tỷ đồng; các giá trị văn hóa Phật giáo gắn với di tích lịch sử được bảo tồn và phát huy, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Hoạt động hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử cũng được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa sâu rộng Phật giáo vào trong đời sống xã hội. Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ qua là gần 45 tỷ đồng; đặc biệt, cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây thiệt hại nặng nề tại một số tỉnh phía Bắc, Ban Trị sự đã phối hợp tiếp nhận và cứu trợ kịp thời nguồn lực trị giá hơn 45,2 tỷ đồng để giúp đỡ người dân bị thiên tai, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát, giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Thượng tọa Thích Minh Huy trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Minh Huy đã trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031, vạch ra các mục tiêu chiến lược cho nhiệm kỳ mới.

Để ghi nhận những đóng góp thiết thực của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ qua, Thượng toạ Thích Quảng Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội đã công bố quyết định tặng trao Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự đến tập thể Ban Trị sự. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai công bố quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến tập thể và 2 cá nhân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, hoạt động từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2027.

Hòa thượng Thích Thanh Điện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng trao tặng Bằng khen đến 2 cá nhân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2022-2027. Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao tặng Bằng khen đến 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự "tốt đời đẹp đạo", nhiệm kỳ 2022-2027. UBND tỉnh tặng Bằng khen đến 5 tập thể và 10 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng Bằng khen đến 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, hoạt động từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2027.

Trước đại hội, Thượng toạ Thích Minh Huy công bố kết quả các chức danh đã được biểu quyết thông qua tại phiên làm việc đầu tiên. Theo đó, tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 45 thành viên, trong đó Ban Thường trực có 19 vị và 26 Ủy viên. Hòa thượng Thích Thanh Điện được đại hội tín nhiệm tái suy cử làm Trưởng ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại diện tân Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu nhận nhiệm vụ, nguyện sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt công tác Phật sự bằng khả năng, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, không phụ lòng tin tưởng mà đại hội đã tín nhiệm giao phó.

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) đến các hộ nghèo trên địa bàn.

Trao tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết đến các hộ nghèo trên địa bàn

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai nhận định, trong những năm qua, hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh đã kết hợp hài hòa với các hoạt động xã hội, mang những giá trị trong sáng của giáo lý Phật giáo vào đời sống, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục và phát huy truyền thống "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc". Lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của Phật giáo tỉnh trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Định hướng cho nhiệm kỳ tới, lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Trị sự cũng như đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân", thực hiện tốt Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước và bày tỏ niềm tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ điều hành tốt các công tác Phật sự, chung sức xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh tân Ban Trị sự cần tiếp tục với sứ mệnh “Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc”, đẩy mạnh các hoạt động Phật sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” để sát cánh cùng hệ thống chính trị xây dựng Lào Cai hội nhập, phồn vinh và thịnh vượng; sớm phổ biến, triển khai Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn sinh hoạt tại các địa phương và tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Trụ sở Ban Trị sự tỉnh.

Bên cạnh đó, Trưởng lão Hòa thượng yêu cầu đề cao kỷ cương Giáo hội, lấy Hiến chương, Quy chế và Giới luật làm nền tảng cốt lõi với tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, mạnh dạn đổi mới tư duy, điều hành linh hoạt để thích ứng với bối cảnh xã hội hiện đại trong công tác quản lý, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử. Trưởng lão Hòa thượng cũng lưu ý Ban Trị sự cần quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Tăng Ni, tự viện, số hóa hồ sơ hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản trị trong thời đại số; đồng thời làm tốt vai trò cầu nối khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia an sinh xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa,...

Trưởng lão Hòa thượng phát biểu chỉ đạo

Nhân đây, Trưởng lão Hòa thượng cũng tri ân sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai, cùng các sở, ban ngành, đoàn thể của địa phương đối với những thành tựu Phật sự trong nhiệm kỳ qua, đồng thời kỳ vọng thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ các cấp chính quyền để Phật giáo Lào Cai ngày càng ổn định và phát triển vững chắc.

Đại đức Thích Minh Chính đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội và được toàn thể đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội vào lúc 11 giờ ngày 19-9.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 khép lại viên mãn trong niềm hoan hỷ với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm cao.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031 thành tựu viên mãn