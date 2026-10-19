Lào Cai hỗ trợ làm mới, sửa chữa 2.726 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2026

Theo Kế hoạch, tỉnh hỗ trợ 1.380 hộ nghèo và 1.346 hộ cận nghèo, trong đó xây mới 1.924 căn nhà, sửa chữa 802 căn. Mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ xây nhà mới và 30 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà.

Năm 2026, tỉnh Lào Cai hỗ trợ 1.380 hộ nghèo và 1.346 hộ cận nghèo, trong đó xây mới 1.924 căn nhà, sửa chữa 802 căn.

Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong danh sách năm 2026 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đang cư trú tại nhà tạm, nhà dột nát và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Nhà ở xây mới hoặc sửa chữa phải nằm trên đất ở hợp pháp, phù hợp quy hoạch, không thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở. Các hộ chưa nhận hỗ trợ nhà ở từ những chương trình, chính sách của Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc diện xem xét hỗ trợ theo Kế hoạch.

Nhà ở sau khi xây mới hoặc sửa chữa phải bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu 30 m²; riêng hộ đơn thân có thể xây dựng nhà dưới 30 m² nhưng không thấp hơn 24 m². Công trình phải bảo đảm tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng; độ bền tối thiểu 20 năm đối với nhà xây mới và 10 năm đối với nhà sửa chữa.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Kế hoạch là 139,5 tỷ đồng, gồm 63,758 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, 40 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ an sinh xã hội của tỉnh Đồng Nai và 35,742 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường ban hành kế hoạch triển khai trước ngày 25/10/2026; tổ chức rà soát, phê duyệt danh sách hộ thụ hưởng đúng đối tượng, công khai các tiêu chí hỗ trợ và huy động nguồn lực hợp pháp để giúp người dân xây mới, sửa chữa nhà ở. Các địa phương phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ trong năm 2026.

Kế hoạch góp phần giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định nơi ở, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

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