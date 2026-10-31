Lào Cai: Hỗ trợ đến 100 triệu đồng đối với nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn

quy định các mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn; nhà ở có kết cấu nhà bị hư hỏng trên 70% do thiên tai, hỏa hoạn không thể khôi phục, không còn bảo đảm an toàn để sử dụng và phải làm lại nhà ở tại nơi ở mới được hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà.

Hộ gia đình, cá nhân phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn và phải làm nhà ở tại nơi ở mới được hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà.

Hộ gia đình, cá nhân có kết cấu nhà ở bị hư hỏng nặng từ 50% đến dưới 70% do thiên tai, hỏa hoạn và có thể khôi phục sửa chữa lại để sử dụng đảm bảo an toàn được hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.

Hộ gia đình, cá nhân có kết cấu nhà ở bị hư hỏng từ 30% đến dưới 50% do thiên tai, hỏa hoạn và có thể khôi phục sửa chữa lại để sử dụng đảm bảo an toàn được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà.

Đối với nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 30% diện tích mái trở lên: hỗ trợ 4 triệu đồng/nhà nếu thiệt hại từ 30% đến dưới 50%; 6 triệu đồng/nhà nếu thiệt hại từ 50% đến dưới 70%; 8 triệu đồng/nhà nếu thiệt hại từ 70% diện tích mái trở lên.

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Nghị quyết nêu rõ, UBND cấp xã có trách nhiệm xác định thiệt hại về nhà ở; xác định số người, thời gian thực tế phải sơ tán, di dời khẩn cấp; lập hồ sơ, thẩm định, quyết định danh sách và mức hỗ trợ; tổ chức chi trả, quản lý và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Việc chi trả hỗ trợ được thực hiện sau khi danh sách đối tượng và mức hỗ trợ được UBND cấp xã phê duyệt.