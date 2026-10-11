Lào Cai: Hiệu quả tăng cao khi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được triển khai bài bản

Đợt tăng giá đưa Bitcoin vượt mốc 80.000 USD góp phần khôi phục niềm tin của nhà đầu tư nhưng khối lượng giao dịch đòn bẩy vẫn chưa thể trở lại mức đỉnh. Thị trường tiền mã hóa đang trải qua quá trình tái cấu trúc, dịch chuyển dòng tiền từ các hoạt động rủi ro sang những sản phẩm gắn liền với tài sản thực và hệ thống tài chính truyền thống.