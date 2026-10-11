Lào Cai: Hiệu quả tăng cao khi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được triển khai bài bản
Nghị quyết 21/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Ban hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh đang phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn. Tại xã Phong Dụ Hạ, những hộ dân được hưởng chính sách từ nghị quyết này đã vực dậy được đàn vật nuôi, phát triển bền vững hơn sau những thất bại vì dịch bệnh.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lao-cai-hieu-qua-tang-cao-khi-chinh-sach-ho-tro-san-xuat-nong-nghiep-duoc-trien-khai-bai-ban-post1884300.tpo