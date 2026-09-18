Lào Cai: Hàng trăm đảng viên được trao, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

* Phường Văn Phú: 147 đảng viên được trao, truy tặng Huy hiệu Đảng

Sáng 17/9, Đảng ủy phường Văn Phú tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Theo Quyết định số 441 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, đợt này Đảng bộ phường Văn Phú có 147 đảng viên đủ tiêu chuẩn được trao, truy tặng Huy hiệu Đảng 60, 50, 45, 35 và 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên Hoàng Thị Hoàn - Chi bộ tổ dân phố 11 là một trong số 2 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng dịp này.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Văn Phú trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Các đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Trong đó, có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 121 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 11 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng thời, 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Thường trực Đảng ủy phường Văn Phú chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên qua các thời kỳ. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, uy tín; tích cực đóng góp xây dựng chi bộ, Đảng bộ, đồng thời là tấm gương để cán bộ, đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Đại diện các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Hoàng Văn Long, đảng viên 50 năm tuổi Đảng, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương.

* Phường Trung Tâm: 109 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng

Cũng trong sáng 17/9, tại Hội trường lớn Đảng ủy phường Trung Tâm, Đảng ủy phường tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Đợt này, Đảng bộ phường Trung Tâm có 109 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí 60 năm, 1 đồng chí 55 năm, 1 đồng chí 50 năm, 7 đồng chí 45 năm, 92 đồng chí 35 năm và 3 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường trao huy hiệu cho các đảng viên.

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9, chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo phường Trung Tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường Trung Tâm chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng; trân trọng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác, sinh hoạt Đảng; đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đóng góp xây dựng chi bộ, Đảng bộ; đồng thời truyền đạt kinh nghiệm, giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ.

Đại diện các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Vũ Đăng Quang, đảng viên 50 năm tuổi Đảng, Chi bộ Tổ dân phố 3, bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu Đảng và khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết xây dựng chi bộ, Đảng bộ địa phương.

* Xã Cảm Nhân: 50 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng

Chiều 17/9, Đảng ủy xã Cảm Nhân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Đợt này, Đảng bộ xã Cảm Nhân có 50 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm; 34 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 9 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Trần Minh Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, bí thư các chi bộ trực thuộc và các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Trần Minh Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Sáng chúc mừng và trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, kinh nghiệm, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và địa phương.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Cảm Nhân tiếp tục quan tâm, lắng nghe kinh nghiệm của các đảng viên cao tuổi Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển địa phương.

Tại ba địa phương, việc trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 là dịp ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên; đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của đội ngũ đảng viên cao tuổi trong xây dựng tổ chức Đảng và địa phương.