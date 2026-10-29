Lào Cai - Hà Khẩu tăng cường hợp tác bảo vệ môi trường sinh thái xuyên biên giới

Tham dự tọa đàm có ông Dương Quang Vân - Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lào Cai, cùng đại diện các cơ quan chuyên môn của hai địa phương.

Quang cảnh buổi tọa đàm giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Phát biểu tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lào Cai khẳng định, mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Lào Cai và Vân Nam nói chung, phường Lào Cai và huyện Hà Khẩu nói riêng, là nền tảng quan trọng để hai địa phương thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bảo vệ môi trường sinh thái.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lào Cai, phát biểu tại buổi tọa đàm.

Thời gian qua, phường Lào Cai đã quan tâm triển khai công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, giữ gìn cảnh quan đô thị và bảo vệ hệ sinh thái lưu vực sông Hồng, sông Nậm Thi. Trong đó, 46 Ban Công tác Mặt trận đã tích cực phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Trên cơ sở thực tiễn tại địa phương, phường Lào Cai đề xuất 6 nội dung hợp tác trọng tâm: Bảo vệ nguồn nước và hành lang sông, suối; tăng cường quản lý chất thải, xây dựng khu dân cư xanh, sạch; bảo tồn đa dạng sinh học; chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai và sự cố môi trường; phát huy vai trò giám sát cộng đồng của Mặt trận và Chính hiệp; duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả.

Ông Lê Việt Hà - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Lào Cai phát biểu trao đổi về các giải pháp phối hợp bảo vệ môi trường sinh thái xuyên biên giới.

Tại tọa đàm, ông Lê Việt Hà - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Lào Cai, nhấn mạnh 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Bảo vệ chất lượng nguồn nước, kiểm soát nguy cơ ô nhiễm sông, suối; quản lý chất thải rắn, gìn giữ cảnh quan và hệ sinh thái ven sông; chủ động phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các sự cố môi trường. Đồng thời, ông đề xuất đẩy mạnh chia sẻ thông tin, ứng dụng công nghệ trong giám sát chất lượng môi trường và cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm tại khu vực biên giới.

Bà La Tịnh Phi - Đại diện Phân cục Hà Khẩu thuộc Cục Môi trường sinh thái châu Hồng Hà (Trung Quốc), chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phối hợp bảo vệ môi trường.

Về phía huyện Hà Khẩu, bà La Tịnh Phi - Đại diện Phân cục Hà Khẩu thuộc Cục Môi trường sinh thái châu Hồng Hà (Trung Quốc), chia sẻ kinh nghiệm quản lý và đề xuất 4 nội dung phối hợp. Trong đó, nhấn mạnh việc thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên; tăng cường kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm; chia sẻ kinh nghiệm xử lý các nguồn ô nhiễm chung và nâng cao hiệu quả phối hợp ứng phó với các sự cố môi trường.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Dương Quang Vân - Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng gắn bó giữa hai địa phương, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Dương Quang Vân - Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phát biểu tại tọa đàm.

Trên tinh thần đó, phía huyện Hà Khẩu đề xuất duy trì trao đổi trực tuyến định kỳ 6 tháng một lần và tổ chức hội đàm trực tiếp hằng năm, luân phiên tại hai địa phương, nhằm duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm và phối hợp ứng phó với các nguy cơ ô nhiễm môi trường xuyên biên giới. Các nội dung đề xuất sẽ tiếp tục được hai bên nghiên cứu, trao đổi trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên.

Đại biểu hai địa phương chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm về phối hợp bảo vệ môi trường sinh thái xuyên biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã đi tìm hiểu thực tế tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung (tổ dân phố 44); khu di tích lịch sử Quốc gia - Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu vực khởi công ga đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và dự án nhà ở xã hội Hacom Riverside Vạn Hòa.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đón đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đại biểu hai địa phương giao lưu văn nghệ, cùng tham gia múa xòe tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung, tổ dân phố 44, phường Lào Cai.

Đại biểu hai địa phương trao quà lưu niệm tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung, tổ dân phố 44, phường Lào Cai.

Nổi bật trong số đó là Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung, công trình mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 1.200 m². Công trình được khánh thành vào tháng 4/2024, nhân dịp Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8.

Đoàn đại biểu hai địa phương tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia - địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình giao lưu, tọa đàm là dịp để hai địa phương tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu các giải pháp phối hợp bảo vệ môi trường phù hợp, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới, hướng tới xây dựng khu vực biên giới xanh, sạch, an toàn, hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.