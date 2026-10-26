Lào Cai gỡ vướng nguồn vật liệu, đẩy nhanh thi công cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), chủ đầu tư; lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ Km123+080 đến Km244+155, có tổng mức đầu tư hơn 7.667 tỷ đồng, quy mô nâng cấp từ 2 lên 4 làn xe. Hiện các gói thầu xây lắp đang bước vào giai đoạn nước rút, tập trung thảm bê tông nhựa mặt đường, phấn đấu hoàn thành dự án ngay trong năm 2026.

Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam báo cáo tiến độ thi công và những vướng mắc về nguồn vật liệu đá.

Tuy nhiên, tiến độ thi công đang đối mặt nguy cơ chậm do thiếu nguồn vật liệu đá. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc, nhu cầu đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa trong những tháng cuối năm 2026 khoảng 480.000 m³, nhưng các mỏ trên địa bàn tỉnh hiện chỉ đáp ứng khoảng 30%.

Lãnh đạo các sở, ngành thảo luận giải pháp cung ứng vật liệu cho dự án.

Tại gói thầu XL1-NBLC, nhu cầu đá trung bình khoảng 3.300 m³/ngày, nhưng các mỏ hiện chỉ cung cấp được khoảng 800 đến 1.000 m³/ngày. Nguyên nhân chủ yếu là một số mỏ đã khai thác hết công suất được phép trong năm 2026, đang chờ hoàn thiện thủ tục nâng công suất hoặc cấp phép trở lại. Bên cạnh đó, giá nhựa đường tăng 1,5 - 2 lần so với đầu năm 2026, gây áp lực lớn về tài chính cho các nhà thầu.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, theo sát và quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc cho dự án.

Đồng chí đánh giá sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị cung cấp vật liệu chưa chặt chẽ; yêu cầu VEC và Ban Quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu khẩn trương ký hợp đồng trực tiếp với các mỏ đá, cam kết rõ khối lượng và thời gian cung cấp.

Về phía địa phương, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương đẩy nhanh thẩm định hồ sơ nâng công suất đối với các mỏ đá đủ điều kiện. Với những trường hợp còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hộ dân chưa nhận tiền bồi thường dù đã áp dụng đúng đơn giá quy định, tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ để tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế trong tháng 10 và tháng 11, nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bên liên quan làm việc thẳng thắn, tập trung tháo gỡ các vướng mắc của dự án. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng chí yêu cầu các đơn vị quyết tâm thực hiện, trong bối cảnh thời gian thi công chỉ còn khoảng 40 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo VEC và các nhà thầu khẩn trương thống kê khối lượng cụ thể, làm việc trực tiếp với các đơn vị khai thác mỏ. Các chủ mỏ đá được yêu cầu ưu tiên tối đa nguồn cung vật liệu phục vụ thi công tuyến cao tốc.

Đối với công tác quản lý nhà nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh giao các cơ quan chức năng, trong đó có Sở Xây dựng và Sở Tài chính, áp dụng cơ chế “luồng xanh”, khẩn trương thẩm định và giải quyết dứt điểm hồ sơ, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp ngay trong tuần.

Quang cảnh cuộc họp sáng 26/10 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đơn vị cũng được giao sớm hoàn thiện, ban hành chỉ số giá vật liệu xây dựng sát với biến động thực tế của thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ từ chối xem xét gia hạn cấp phép đối với các chủ mỏ không tuân thủ yêu cầu ưu tiên cung ứng vật liệu cho dự án đầu tư công trọng điểm này.

Đồng chí yêu cầu các lực lượng phải dồn sức đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành tuyến đường vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20/12 tới để kịp kết nối hạ tầng giao thông và chuẩn bị đón các đoàn lãnh đạo cấp cao lên thăm, làm việc.