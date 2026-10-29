Lào Cai giữ vững phổ cập giáo dục tại 99/99 xã, đào tạo nghề đạt 87,04% kế hoạch

Hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai được duy trì ổn định.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 473 cơ sở giáo dục công lập, giảm 537 cơ sở (53,2%) so với ngày 1/7/2025. Cùng với việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, tỉnh chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nhất là tại khu vực biên giới, từng bước nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Hiện, toàn tỉnh có 230 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 50,3%. Số trường đạt chuẩn giảm 368 trường so với quý II, chủ yếu do thực hiện sắp xếp, sáp nhập mạng lưới trường học.

Công tác sắp xếp mạng lưới trường lớp được tỉnh triển khai đồng bộ, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì vững chắc. 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ II và xóa mù chữ mức độ II. Trong đó, 47 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ III. Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật với 134 giải học sinh giỏi quốc gia, đưa Lào Cai xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Giờ học thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đào tạo nghề cho 25.677 người, đạt 87,04% kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,85%, trong đó lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 26,7%.

Công tác giáo dục nghề nghiệp được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục vẫn gặp khó khăn do tình trạng thiếu giáo viên cục bộ; cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức nội trú, bán trú tại một số trường chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác giáo dục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, củng cố đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đẩy mạnh đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.