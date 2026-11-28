Nét nguyên bản từ nguồn cội ngàn đời

Với đồng bào Mông ở vùng cao Lào Cai, rừng không chỉ là lá phổi xanh hay nguồn sinh thủy cho từng thửa ruộng bậc thang, mà còn là ngôi nhà chung của thần linh và tổ tiên. Theo truyền thống lâu đời tại thôn Cát Cát, lễ cúng rừng thiêng (tiếng Mông gọi là Nào Sồng) được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần vào ngày đẹp trong tháng 10 âm lịch - thường là ngày 19 hoặc 29 âm lịch, sau khi mùa màng đã thu hoạch xong, để tạ ơn thần rừng suốt một năm mưa thuận gió hòa, che chở cho bản làng bình yên.

Cũng như mọi năm, sáng 27/11/2026 (tức ngày 19/10 âm lịch), khi sương đông còn giăng mờ trên những cánh rừng, người dân thôn Cát Cát đã tề tựu đông đủ tại khu rừng thiêng của bản. Khác với không khí náo nhiệt của nhiều lễ hội khác, lễ cúng rừng ở Cát Cát vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm, mộc mạc, không bị thương mại hóa. Mỗi gia đình trong thôn đều tự nguyện đóng góp lễ vật bằng những sản vật do chính tay mình làm ra như gà trống, lợn đen, rượu ngô…

Từ sáng sớm 27/11, người dân thôn Cát Cát, xã Tả Van cùng thầy cúng chuẩn bị lễ vật dưới tán những cây cổ thụ trong khu rừng thiêng.

Dưới gốc cây cổ thụ lớn nhất khu rừng thiêng, lời khấn của thầy cúng Mã A Chảo vang lên trầm ấm, chậm rãi, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc tới thần rừng, thần núi và cầu mong năm mới nguồn nước dồi dào, mùa màng tươi tốt, dân bản khỏe mạnh.

Chia sẻ niềm tự hào khi chủ trì nghi lễ, thầy cúng Mã A Chảo cho biết: "Đây là nét văn hóa đẹp đẽ mà ông cha để lại từ bao đời nay. Cúng rừng phải làm đúng từng bước, lễ vật phải sạch sẽ, lòng người phải thành tâm. Bà con cúng thần rừng trước là để cảm ơn rừng đã giữ nguồn nước, che chở cho dân bản, sau là để nhắc nhở con cháu tuyệt đối không được chặt phá, xâm hại đến rừng thiêng."

Thầy cúng Mã A Chảo thực hiện nghi lễ theo phong tục cổ truyền của đồng bào Mông, cầu mong mùa màng tốt tươi, bản làng bình yên.

Từ tín ngưỡng đến tâm linh đến sức mạnh giữ rừng băng hương ước

Điểm làm nên giá trị riêng có và sức sống bền bỉ của lễ cúng rừng thiêng tại Cát Cát chính là sự chuyển hóa từ niềm tin tâm linh thành hành động thực tế. Ngay sau khi kết thúc phần nghi lễ, dưới tán rừng già, các hộ dân trong thôn cùng ngồi lại để kiểm điểm việc thực hiện quy ước bảo vệ rừng trong năm qua và thống nhất kế hoạch tuần tra, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô tới.

Theo hương ước của cộng đồng thôn Cát Cát, khu rừng thiêng rộng hàng chục héc-ta, nằm ở đầu nguồn nước của bản, là vùng “bất khả xâm phạm”. Mọi hành vi tự ý chặt cây, săn bắt thú rừng hay mang lửa vào rừng đều bị xử lý nghiêm theo quy ước của bản làng trước khi chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Nhờ sự gắn kết chặt chẽ giữa luật tục truyền thống và quy định pháp luật của Nhà nước, nhiều năm liền trên địa bàn thôn Cát Cát không xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng hay cháy rừng; tỷ lệ che phủ rừng luôn được giữ vững, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất ổn định cho hàng trăm hộ dân trong thôn.

Ông Mã A Câu - Trưởng thôn Cát Cát khẳng định: "Việc duy trì lễ hội cúng rừng đúng nghi thức truyền thống có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý địa bàn. Thông qua lễ hội, ý thức tự giác bảo vệ rừng của từng hộ dân được nâng lên rõ rệt. Bà con đều đồng lòng coi việc giữ rừng thiêng cũng chính là giữ sinh kế, giữ nguồn nước và sự bình yên cho chính gia đình mình".

Sự đồng thuận của cộng đồng dân cư cũng là điểm tựa vững chắc để lực lượng kiểm lâm địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Khi mỗi người dân đều coi khu rừng thiêng như máu thịt của gia đình, bản thân họ đã trở thành những "kiểm lâm viên tại chỗ", chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng.

Trao truyền ngọn lửa văn hóa cho thế hệ trẻ

Trong dòng người dự lễ sáng 27/11, có rất nhiều gương mặt thanh niên, đoàn viên trẻ của bản trực tiếp tham gia phụ giúp chuẩn bị lễ vật, dọn dẹp vệ sinh khu rừng và lắng nghe các già làng kể về nguồn gốc của nghi lễ.

Chị Sùng Thị Sáo thế hệ 9X hân hoan trong ngày hội của thôn Cát Cát

Việc cho người trẻ tham gia trực tiếp vào từng khâu của lễ hội chính là cách người Cát Cát "truyền lửa" tự nhiên và sâu sắc nhất. Thay vì những bài giảng khô khan, chính không khí linh thiêng dưới tán cổ thụ và những lời răn dạy mộc mạc bên mâm lễ đã giúp thế hệ trẻ hiểu vì sao cha ông mình lại nâng niu từng nhành cây, ngọn suối đến vậy.

Có mặt từ sáng sớm để tham gia lễ hội cùng gia đình, bạn trẻ Sùng Thị Sáo, người Mông tại thôn Cát Cát chia sẻ: "Mỗi năm, được trực tiếp chứng kiến và tham gia lễ cúng rừng truyền thống là niềm hạnh phúc, tự hào của thế hệ trẻ chúng em. Qua những nghi lễ như thế này, chúng em càng hiểu rõ giá trị văn hóa mà cha ông để lại, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, chung tay bảo vệ và phát triển những cánh rừng xanh của bản làng".

Khép lại phần lễ, niềm vui lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân địa phương và cả những du khách may mắn có dịp chứng kiến nét văn hóa nguyên bản này. Giữ cho rừng mãi xanh, giữ cho tiếng khấn cúng nới rừng thiêng còn vang vọng giữa núi rừng Tả Van, người dân Cát Cát đang viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững - nơi văn hóa truyền thống trở thành nền tảng vững chắc để bảo vệ thiên nhiên và nuôi dưỡng tương lai cho muôn đời sau.