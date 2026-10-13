Lào Cai giành 14 huy chương, 8 giải thưởng tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông 2026

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, thu hút gần 800 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đến từ 11 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, gồm: Lào Cai, Điện Biên, Nghệ An, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Đắk Lắk và Thanh Hóa.

Lào Cai mang đến ngày hội nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông.

Ngày hội mang đến không gian văn hóa đa sắc màu với chuỗi hoạt động phong phú, đặc sắc như trưng bày, giới thiệu sản phẩm truyền thống; trình diễn trang phục dân tộc; liên hoan văn nghệ quần chúng và thi trình diễn nghệ thuật khèn Mông. Bên cạnh đó, các môn thể thao dân tộc gồm bóng đá, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và pa pao đã tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, cổ vũ.

Tham gia ngày hội năm nay, đoàn Lào Cai tham gia nhiều hoạt động nổi bật, như: Trình diễn nghệ thuật khèn Mông; trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống; trình diễn trang phục, nghề thủ công truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; giao lưu thể thao với các môn đẩy gậy, tù lu và bắn nỏ.

Với sự chuẩn bị công phu, các nghệ nhân, diễn viên Lào Cai đã mang đến không gian diễn xướng đậm chất văn hóa vùng cao Lào Cai, tái hiện sinh động nhịp sống, nét đẹp lao động và tình yêu gắn bó với cây khèn truyền thống.

Kết thúc ngày hội, đoàn Lào Cai xuất sắc giành 2 giải A, 5 giải B và 1 giải C ở các nội dung văn hóa, nghệ thuật và không gian trưng bày; đồng thời đoạt 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng tại các nội dung thi đấu thể thao. Ghi nhận những đóng góp tích cực tại ngày hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho Đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Mông tỉnh Lào Cai.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Thành công của ngày hội không chỉ tôn vinh, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể quý báu của đồng bào dân tộc Mông, mà còn thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031 sẽ được diễn ra tại tỉnh Cao Bằng.