Lào Cai giải quyết việc làm cho gần 30.000 lao động trong 10 tháng

Cụ thể, trong tháng 10, toàn tỉnh Lào Cai giải quyết việc làm cho 2.834 lao động, trong đó 220 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 1.155 người làm việc ngoài tỉnh. Lũy kế 10 tháng, có 1.325 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Ảnh: Báo Lào Cai.

Để hỗ trợ người lao động tiếp cận thị trường việc làm quốc tế, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận, giới thiệu gần 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến tuyển dụng tại địa phương. Công tác tuyên truyền, tư vấn về chính sách hỗ trợ, điều kiện và cơ hội làm việc ở nước ngoài được đẩy mạnh, kết hợp với hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Lào Cai tiếp tục triển khai chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm. Trong 10 tháng, có 10.220 lao động được hỗ trợ vay vốn, với tổng doanh số cho vay hơn 990 tỷ đồng.

Thị trường lao động trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Toàn tỉnh đã chuyển dịch 6.012 lao động từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 85,89% kế hoạch năm. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động duy trì ở mức 2%.

Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.