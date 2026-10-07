Lào Cai: Giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài

Có những vụ việc kéo dài hơn hai thập kỷ, trải qua nhiều lần kiến nghị, được nhiều cấp xem xét, giải quyết nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Việc Tỉnh ủy đưa các vụ việc phức tạp, kéo dài vào diện theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo giải quyết thể hiện quyết tâm lớn của Lào Cai trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Những kết quả đạt được đã góp phần ổn định tình hình từ cơ sở, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và chính quyền.

Mỗi vụ việc tồn đọng không đơn thuần là một hồ sơ hành chính chưa khép lại mà còn gắn với những trăn trở, băn khoăn của người dân, là điểm nghẽn cản trở sự phát triển của địa phương và làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy Lào Cai đã xác định rõ các vụ việc phức tạp, kéo dài để tập trung theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo giải quyết.

Ngày 25/5/2026, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đã trực tiếp xem xét, lắng nghe ý kiến của công dân và chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc tồn đọng, kéo dài liên quan đến quyền lợi về đất đai của 22 hộ dân tại lõi đất số 12, tổ dân phố 32, phường Lào Cai.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp xem xét, lắng nghe ý kiến của công dân.

Đây là một trong những vụ việc phức tạp về đất đai tồn tại nhiều năm trên địa bàn. Từ năm 2017, các hộ dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, do những vướng mắc liên quan đến hồ sơ qua nhiều thời kỳ, nguồn gốc sử dụng đất và quy hoạch, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thể thực hiện. Vụ việc kéo dài, phát sinh đơn thư kiến nghị, trở thành nỗi trăn trở của người dân và chính quyền địa phương.

Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, trực tiếp đối thoại với người dân và nghe báo cáo của các cơ quan chức năng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận: Đề nghị của các hộ dân về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị là có cơ sở để xem xét giải quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy phường Lào Cai chỉ đạo UBND phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của công dân; đồng thời yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện, bảo đảm đúng quy định pháp luật và hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Ngay sau kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã theo dõi, đôn đốc; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tham mưu chỉ đạo tháo gỡ. Các sở, ngành và chính quyền phường Lào Cai cũng tập trung đồng bộ các giải pháp để giải quyết vụ việc.

Kết quả, ngày 26/8/2026, toàn bộ 22 hộ dân thuộc khu vực lõi đất số 12 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành trước thời hạn 4 ngày so với yêu cầu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đối với người dân, đây không chỉ là việc hoàn thiện một thủ tục hành chính mà còn khép lại hành trình nhiều năm tìm lời giải cho quyền lợi chính đáng của mình.

Ông Lưu Quang Vũ, một trong 22 hộ dân tại khu vực lõi đất số 12, nay thuộc tổ dân phố 32, phường Lào Cai, chia sẻ, sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành và chính quyền địa phương đã giúp vụ việc được giải quyết dứt điểm. Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ dân có thể thực hiện các thủ tục xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Vụ việc cho thấy, khi chính quyền thực sự lắng nghe, đối thoại và đặt quyền lợi hợp pháp của người dân làm trọng tâm, những nút thắt tưởng chừng rất khó tháo gỡ vẫn có thể tìm được lời giải phù hợp.

Theo ông Nguyễn Văn Nhất - Chủ tịch UBND phường Lào Cai, địa phương xác định kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là cơ sở chính trị quan trọng để quyết tâm giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân.

Trên tinh thần đó, phường đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các hộ dân, tạo điều kiện để người dân thống nhất phương án bố trí vị trí các lô đất; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn điều chỉnh quy hoạch, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trích đo và các thủ tục liên quan.

Cách làm này vừa bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Những khúc mắc tồn tại nhiều năm đã được tháo gỡ bằng sự đồng thuận, đối thoại, thay vì đối chất, kéo dài thời gian.

Lõi đất số 12 chỉ là một trong nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tháo gỡ trong thời gian qua.

Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tháo gỡ trong thời gian qua.

Theo Báo cáo số 222-BC/BNCTU của Ban Nội chính Tỉnh ủy, thực hiện Thông báo số 358-TB/TU ngày 27/3/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai, toàn tỉnh có 12 vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc diện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết.

Trong 9 tháng năm 2026, có 8 trong tổng số 12 vụ việc được giải quyết dứt điểm; 4 vụ việc còn lại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung xử lý theo quy định.

Phần lớn các vụ việc tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đây là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, đồng thời chịu tác động của nhiều chính sách, quy định pháp luật qua các thời kỳ.

Nhiều vụ việc đã tồn tại hơn 20 năm, trải qua nhiều lần giải quyết nhưng chưa đạt được sự đồng thuận. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự tham mưu sát sao của Ban Nội chính Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, rất khó tạo được bước đột phá.

Theo đánh giá của Ban Nội chính Tỉnh ủy, công tác tiếp công dân, theo dõi, tham mưu chỉ đạo và đôn đốc giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp được triển khai thường xuyên, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, qua đó hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng càng có ý nghĩa trong bối cảnh Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thực tiễn tại Lào Cai cho thấy, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Mỗi vụ việc đều liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều giai đoạn lịch sử và nhiều quy định pháp luật khác nhau. Nếu thiếu quyết tâm, thiếu trách nhiệm hoặc có tâm lý ngại va chạm, những tồn đọng rất dễ tiếp tục kéo dài.

Nhiều vụ việc được Ban Nội chính Tỉnh ủy đưa ra thảo luận, tháo gỡ.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định: “Quan điểm của Tỉnh ủy là giải quyết vụ việc phải khách quan, đúng quy định nhưng cũng phải thấu tình, đạt lý. Những vụ việc tồn đọng kéo dài đều được rà soát kỹ lưỡng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giữ vững ổn định xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền”.

Tỷ lệ đơn thư gửi trực tiếp đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chiếm 85% tổng số đơn thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh. Con số này cho thấy niềm tin rất lớn của người dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, người đứng đầu Tỉnh ủy trong giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Từ những vụ việc được giải quyết thành công, nhiều công dân đã gửi thư cảm ơn đến Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng. Đó không chỉ là sự ghi nhận kết quả xử lý cụ thể mà còn thể hiện sự đồng thuận của người dân trước tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị và quyết tâm hành động của đội ngũ cán bộ.

Mỗi vụ việc được tháo gỡ tiếp thêm niềm tin của người dân vào một nền hành chính phục vụ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Dù còn 4 vụ việc đang tiếp tục được giải quyết, nhưng kết quả xử lý dứt điểm 8 trong tổng số 12 vụ việc phức tạp, kéo dài đã cho thấy hướng đi đúng đắn của Lào Cai trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.

Mỗi vụ việc được tháo gỡ không chỉ khép lại một hồ sơ tồn đọng, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào nền hành chính phục vụ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, lan tỏa đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là nền tảng để xây dựng chính quyền gần dân, vì dân; củng cố sự đồng thuận xã hội và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.