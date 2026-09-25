Lào Cai giải quyết đúng hạn 99% hồ sơ thủ tục hành chính

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong quý III, tỉnh đã thực hiện đánh giá tác động đối với 50 thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công bố 824 thủ tục hành chính, gồm 441 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, thay thế; 186 thủ tục ban hành mới và 197 thủ tục bị bãi bỏ.

Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 190.786 hồ sơ trước hạn, 29.778 hồ sơ đúng hạn và 2.653 hồ sơ quá hạn. Tại các xã, phường, đã giải quyết 182.547/189.987 hồ sơ, trong đó 151.771 hồ sơ được trả trước hạn.

Người dân xã Yên Bình được hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng Dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh.

Cùng đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Qua rà soát, tỉnh xác định 8 thủ tục có thành phần hồ sơ được cắt giảm, đơn giản hóa. Đến ngày 15/9/2026, tỉnh đã công bố danh mục 368 thủ tục hành chính được cắt giảm dựa trên dữ liệu.

Trong quý III, trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tỉnh Lào Cai tiếp nhận 65 phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định, chính sách và thủ tục hành chính. Cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận, xử lý 65/65 phản ánh, kiến nghị; trong đó 47 phản ánh được xử lý đúng hạn, 18 phản ánh đang xử lý trong hạn.

Trong quý III/2026, tỉnh đã giải quyết 223.217 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99%.

Đáng chú ý, tỉnh bắt đầu thí điểm mô hình “Trợ lý Nhân dân hỗ trợ hoàn thiện thủ tục hành chính” ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 5 đơn vị hành chính cấp xã, từ ngày 14/9 - 15/10/2026. Mô hình hỗ trợ người dân xác định thủ tục, hướng dẫn thành phần hồ sơ, kiểm tra thông tin và gợi ý điền biểu mẫu.

Cán bộ địa phương hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trong quý IV/2026, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành với hệ thống của tỉnh; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình và số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đề xuất sáng kiến nhằm cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.