Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu 10 tháng tăng gần 29% so với cùng kỳ 2025

Công nhân Công ty TNHH RK Việt Nam hoàn thiện đơn hàng xuất khẩu.

Theo số liệu thống kê, trong tháng 10/2026, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán và trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 321,53 triệu USD, tăng 8,23% so với tháng trước và tăng 4,62% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 10 tháng, tổng giá trị giao thương qua các cửa khẩu ước đạt 3.275,7 triệu USD, tăng 28,83% so với cùng kỳ năm trước, đạt 78,54% kế hoạch năm 2026.

Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 1.992,23 triệu USD, tăng 58,89% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu đạt 1.119,69 triệu USD, tăng 26,66%. Kết quả này cho thấy hoạt động giao thương qua các cửa khẩu tiếp tục có chuyển biến tích cực, đặc biệt là chiều xuất khẩu với mức tăng trưởng khá cao.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là nông sản, lâm sản và khoáng sản, gồm thanh long, chôm chôm, sầu riêng, tinh bột sắn, sắn lát khô, quế, hồi, bột đá...

Công nhân Công ty cổ phần An Tiến Industries sản xuất bột đá xuất khẩu.

Bên cạnh đó, công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tiếp tục được tỉnh quan tâm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng thị trường. Riêng trong tháng 10, cơ quan chuyên môn ước cấp C/O cho hơn 56.000 tấn hàng hóa, trị giá trên 52 triệu USD. Lũy kế 10 tháng, khối lượng hàng hóa được cấp C/O đạt hơn 680.000 tấn, với giá trị trên 500 triệu USD.

Hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục được kết nối với nhiều thị trường, trong đó có Trung Quốc, các nước ASEAN, Ấn Độ, Trung Đông, Mỹ và Đài Loan. Đây cũng là cơ sở để Lào Cai tiếp tục khai thác lợi thế vị trí địa lý, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xuất nhập khẩu trong năm 2026.