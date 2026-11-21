Sapa được nhiều du khách trong và ngoài nước chọn làm điểm đến du lịch, tham quan, tìm hiểu văn hóa địa phương. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Với sự đa dạng về hình thái thời tiết, khí hậu, cảnh quan, sản phẩm du lịch..., chuỗi Lễ hội theo mùa tại Lào Cai đã thực sự xóa bỏ tính mùa vụ, giúp các điểm đến tại địa phương sôi động quanh năm và thu hút du khách có lý do quay lại nhiều lần trong năm, mỗi lần là một trải nghiệm khác biệt.

Dạng thời tiết "ôn đới trong lòng nhiệt đới" chính là "chìa khóa vàng" tạo nên tính độc bản với màu sắc du lịch riêng, duy trì sức nóng cho mùa lễ hội mùa cuối năm của Lào Cai.

Sức nóng của du lịch mùa Đông

Hiếm có nơi nào ở Việt Nam sở hữu sự giao thoa thẩm mỹ Đông-Tây đầy thú vị như ở Sa Pa. Du khách vừa có thể chiêm ngưỡng Nhà thờ đá, biệt thự cổ hàng trăm tuổi, rừng thông xanh phủ trắng băng tuyết vừa có thể bắt gặp ánh đèn rực rỡ từ những gian hàng thổ cẩm, tiếng khèn Mông, điệu múa Khèn và những chảo thắng cố nghi ngút khói. Sự đối lập giữa cái lạnh buốt bên ngoài (có khi xuống dưới 0 độ C) với hơi ấm từ bếp lửa, bồn lá thuốc người Dao, rượu ngô men lá và sự nồng hậu của người bản địa tạo nên trải nghiệm cảm xúc rất mạnh mẽ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Pa Cao Bá Quý thông tin: chuỗi hoạt động lễ hội trong mùa Đông của Sa Pa kéo dài từ tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027 với các sự kiện hấp dẫn chào mừng Giáng sinh năm 2026, chương trình chào năm mới 2027... cùng nhiều sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trong chuyến du lịch Sa Pa giữa tháng 11/2026, gia đình chị Huỳnh Ngọc Phương Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh) may mắn được trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn, độc đáo riêng có của Lễ hội mùa Đông 2026.

Chuyến đi này gia đình chị lựa chọn trải nghiệm đón bình minh trên đỉnh Fansipan khi lên chuyến cáp treo đầu tiên rời ga tầm 5 giờ, lúc Sa Pa còn ngủ say dưới lớp sương mỏng và đèn đường chưa tắt.

Chị cho biết từ cabin cáp treo có thể thấy cảnh vật thay đổi theo từng chặng. Lúc đầu là những sườn núi thẫm màu chìm trong bóng tối, sau đó là những dải sương mỏng lượn quanh triền đồi. Đến khi cabin vượt lên trên tầng mây, đường chân trời phía Đông bắt đầu ửng màu, từ xanh thẫm sang tím nhạt rồi sang cam hồng. Đỉnh Fansipan, nơi cả dãy Hoàng Liên Sơn hội tụ, là điểm đón ánh sáng sớm hơn mọi nơi xung quanh. Khi Mặt Trời ló rạng, gia đình chị đón bình minh giữa biển mây bồng bềnh tại Fansipan với một bữa điểm tâm ngay trên đỉnh tại Cafe Du Soleil - quán càphê cao hàng đầu Việt Nam.

Không phải lần đầu đến Sa Pa, lên Fansipan, nhưng chuyến đi sáng sớm tinh mơ đã mang đến một trải nghiệm nhẹ nhàng để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Fansipan trong khoảnh khắc đầu ngày. Đặc biệt, khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên giữa nền trời vừa sáng và tiếng Quốc ca vang lên giữa núi rừng, lòng chị tràn ngập cảm giác tự hào.

Dịp này, du khách đến với Lễ hội mùa Đông của Sa Pa còn được ngắm nhìn vẻ đẹp đa dạng của các loài sen đá, nghệ thuật sắp đặt và hoạt động trải nghiệm đặc sắc tạo nên sức hút riêng tại Khu du lịch Cáp treo Fansipan Legend. Không gian trưng bày quy tụ hàng trăm nghìn cây thuộc gần 70 loài, giống sen đá từ nhiều nơi trên thế giới kết hợp với những công trình sắp đặt có hình dáng phong phú, tạo nên không gian thưởng lãm mới lạ, hài hòa với cảnh quan núi rừng Sa Pa.

Không dừng lại ở hoạt động tham quan, chụp ảnh, lễ hội còn mang đến nhiều trải nghiệm tương tác dành cho du khách như làm bánh, trồng sen đá và tạo tiểu cảnh... theo sở thích. Chị Latika (du khách Ấn Độ) rất hào hứng khi được làm bánh mô phỏng hình dáng sen đá với nguyên liệu sẵn có và sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Chị cho biết, thay vì chỉ ngắm nhìn, chị và các bạn có thể cảm nhận vẻ đẹp sen đá qua một cách khác khi được thoải mái thử sức tạo hình, chăm chút các chi tiết.

Ngoài Sa Pa, Festival mùa Đông năm 2026 với chủ đề “Sắc màu hội tụ - Ấm tình đại đoàn kết” tại cao nguyên trắng Bắc Hà đang thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan. Diễn ra từ ngày 14-24/11, Festival mang đến cho du khách chuỗi hoạt động kết hợp biểu diễn nghệ thuật, thể thao truyền thống và trải nghiệm du lịch vùng cao, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia giới thiệu bản sắc, quảng bá sản phẩm và nâng cao thu nhập từ dịch vụ, du lịch.

Du khách đến các điểm check-in trong Khu du lịch Sun World Fansipan Legend- Sa Pa. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Động lực tăng trưởng kinh tế hai con số

Chuỗi Lễ hội 4 mùa hấp dẫn cùng loạt sản phẩm du lịch mới, độc đáo giàu bản sắc tại các địa phương đã biến Lào Cai thành thỏi nam châm hút khách với con số tăng trưởng du lịch mạnh mẽ.

Trong 10 tháng của năm 2026, Lào Cai đón 10,85 triệu lượt khách du lịch. Địa phương phấn đấu hết năm 2026 đón trên 12,7 triệu lượt khách, thu trên 52.000 tỷ từ du lịch. Toàn tỉnh hiện có 2.138 cơ sở lưu trú với khoảng 20.600 phòng, 70 doanh nghiệp lữ hành, 597 hướng dẫn viên và 37 khu, điểm du lịch được công nhận. Quy mô hoạt động du lịch ngày càng mở rộng.

Lào Cai định hướng phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Địa phương phấn đấu đến năm 2030, đón 17 triệu lượt khách, trong đó có 13 triệu lượt khách nội địa và 4 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 80.000 tỷ đồng; đóng góp trực tiếp từ 17-20% GRDP của tỉnh. Ngành du lịch dự kiến tạo khoảng 80.000 việc làm, trong đó có 36.000 lao động trực tiếp; tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đạt trên 75%.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu phát triển hệ thống cơ sở lưu trú lên 33.500 buồng, đáp ứng tối đa 65.000-70.000 lượt khách lưu trú mỗi ngày đêm; tỷ lệ buồng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3-5 sao từ 30%-35%. Đồng thời, tỉnh xây dựng, chuẩn hóa 6 mô hình du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN; hỗ trợ chuẩn hóa từ 10-15 làng du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn Việt Nam và xây dựng 3 làng văn hóa truyền thống dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng…Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh xác định 3 khâu đột phá gồm: phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, khác biệt, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế; phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối không gian du lịch và thu hút nhà đầu tư lớn; đổi mới quản trị điểm đến, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về tổ chức không gian, Lào Cai định hướng phát triển du lịch theo mô hình “1 trục, 2 vùng." Trong đó, trục sông Hồng là hành lang kết nối du lịch, văn hóa, thương mại và giao lưu quốc tế; vùng Tây Bắc tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng núi cao, cảnh quan, văn hóa và du lịch quốc tế; vùng phía Đông phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng hồ và du lịch nông nghiệp. Lào Cai ưu tiên phát triển Sa Pa-Fansipan trở thành trung tâm du lịch quốc tế có sức cạnh tranh cao; hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm tại Mường Lò-Mù Cang Chải-Tú Lệ, Bắc Hà-Y Tý, hồ Thác Bà-Suối Giàng; phát huy vai trò khu vực cửa khẩu Lào Cai là cửa ngõ kết nối du lịch quốc tế.

Theo ông Lại Vũ Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, địa phương sẽ kế thừa và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái số du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, bộ dữ liệu cốt lõi, bản đồ du lịch số, kho nội dung số và dashboard quản trị; triển khai QR tại điểm đến, giao diện đa ngôn ngữ; nghiên cứu ứng dụng AI, Big Data, GIS, IoT giúp du khách tìm kiếm thông tin dễ hơn, cá nhân hóa hành trình, đặt dịch vụ, thanh toán thuận tiện hơn, nâng cao trải nghiệm trước, trong và sau chuyến đi.../.