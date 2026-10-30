Lào Cai gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo

Chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo tỉnh Lào Cai đoàn kết đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Hòa Thượng Thích Thanh Diện - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành, cùng 184 chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu.

Quang cảnh hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 36 tổ chức tôn giáo trực thuộc 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận, 140 cơ sở tôn giáo với hơn 140.000 tín đồ. Các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của Nhân dân trong thời gian qua luôn được tỉnh Lào Cai quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi; đồng thời, thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp các ngày lễ trọng, ngày Tết của dân tộc.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Sau hợp nhất, tỉnh Lào Cai có thêm dư địa, tiềm năng và nguồn lực phát triển. Các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục được quan tâm khai thác; kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư, công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được chú trọng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Các chức sắc, chức việc tôn giáo tham dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, nhiều ngành, lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 16 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 45 nghìn tỷ đồng; tổng giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt trên 2,99 tỷ USD. Du lịch tiếp tục khởi sắc với trên 9,46 triệu lượt khách đến, tổng doanh thu đạt trên 38 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có trên 13.300 doanh nghiệp và hộ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với thúc đẩy kinh tế, tỉnh quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. 9 tháng năm 2026, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,6%; trên 23 nghìn lao động được giải quyết việc làm. Công tác phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Thượng tọa Thích Minh Huy - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, Trụ trì Chùa Tùng Lâm - Ngọc Am, phường Yên Bái phát biểu tại hội nghị.

Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào các tôn giáo. Các vị chức sắc, chức việc đã tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các hoạt động an sinh, từ thiện nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hiến đất làm đường giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Linh mục Phạm Tiến Dũng - Chính xứ Giáo xứ Phình Hồ phát biểu tại hội nghị.

Trong không khí cởi mở, đoàn kết, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo; khẳng định tiếp tục vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương và tổ chức tôn giáo trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và người có uy tín trong vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, kiến nghị tỉnh quan tâm công tác quy hoạch và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho các cơ sở tôn giáo, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng quy định.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời khẳng định những đóng góp của các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trong thời gian qua, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước và cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương chủ động nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến tổ chức, cá nhân tôn giáo ngay từ cơ sở; hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần. Sở Dân tộc và Tôn giáo làm đầu mối tổng hợp, kết nối, tham mưu giải quyết các vấn đề liên ngành, đồng thời theo dõi kết quả xử lý các kiến nghị theo quy định.

UBND tỉnh Lào Cai tặng quà chức sắc, chức việc tiêu biểu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ với chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo; quan tâm lắng nghe, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các chức sắc, chức việc tiêu biểu.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, bền vững, theo hướng "Xanh, hài hoà, bản sắc, hạnh phúc".