Hội Khuyến học và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề "Giải pháp thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học, công nghệ phục vụ phát triển Lào Cai giai đoạn mới".

Hội thảo do lãnh đạo Hội Khuyến học và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai đồng chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục, đào tạo, doanh nghiệp cùng đông đảo đội ngũ trí thức, nhà khoa học và cán bộ khuyến học.

Hoàn thiện cơ chế, tăng cường liên kết để giữ chân nhân tài khoa học, công nghệ

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế - xã hội, việc phát huy nguồn lực trí tuệ và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển của Lào Cai.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia và nhà khoa học đã tập trung phân tích thực trạng, chỉ ra những thuận lợi và rào cản trong công tác thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài tại địa phương.

Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp thiết thực đã được đề xuất nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và đổi mới sáng tạo.

Hội thảo khoa học chuyên đề "Giải pháp thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học, công nghệ phục vụ phát triển Lào Cai giai đoạn mới" thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học tham gia.

Các tham luận nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ để người có năng lực, chuyên môn cao yên tâm cống hiến; đồng thời tăng cường sợi dây liên kết chặt chẽ giữa "4 nhà": cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và doanh nghiệp.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai xác định công tác khuyến học, khuyến tài không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó hay khen thưởng thành tích, mà còn hướng tới phát hiện, bồi dưỡng tài năng, khơi dậy tinh thần tự học, sáng tạo và khát vọng cống hiến trong cộng đồng.

Thông qua diễn đàn này, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai kỳ vọng thắt chặt hơn nữa sự gắn kết giữa phong trào khuyến học, khuyến tài với nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục.

Qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc ươm mầm, trọng dụng nhân tài, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Lào Cai trong giai đoạn mới.