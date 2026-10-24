Lào Cai gắn đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp

Giảng viên Trường Cao đẳng Lào Cai trao đổi về công tác giảng dạy cho sinh viên với lãnh đạo, nhân viên Khách sạn De La Coupole – Mgallery (Sa Pa).

Học nghề từ môi trường doanh nghiệp

Giữa nhịp phát triển của du lịch, dịch vụ và hoạt động kinh tế cửa khẩu, nhu cầu lao động có kỹ năng ở Lào Cai ngày càng rõ nét. Đối với người trẻ vùng cao, tấm bằng tốt nghiệp là một lợi thế, nhưng để tìm được việc làm và thích nghi với yêu cầu của đơn vị tuyển dụng, họ còn cần kinh nghiệm thực hành, tác phong chuyên nghiệp và khả năng xử lý tình huống trong công việc.

Từ yêu cầu ấy, việc đưa doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo đang được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Lào Cai chú trọng. Thay vì để sinh viên chỉ làm quen với công việc sau khi ra trường, nhà trường và doanh nghiệp phối hợp từ khâu tổ chức thực hành, hướng dẫn kỹ năng đến đánh giá kết quả học tập.

Một ví dụ là hoạt động phối hợp giữa Trường Cao đẳng Lào Cai với Hotel De La Coupole – MGallery trong đào tạo nhân lực du lịch, khách sạn. Tại đây, sinh viên được tiếp xúc với công việc ở các bộ phận phù hợp chuyên ngành, làm quen quy trình phục vụ và học cách phối hợp trong một môi trường có những tiêu chuẩn nghề nghiệp cụ thể.

Ông Trần Anh Trường, Trưởng phòng Nhân sự và Văn hóa, Hotel De La Coupole – MGallery, cho biết: “Khách sạn chúng tôi phối hợp với nhà trường trong việc thống nhất nội dung thực hành, bảo đảm phù hợp với chương trình đào tạo và yêu cầu thực tế của ngành Khách sạn. Doanh nghiệp đã chủ động bố trí cán bộ quản lý, nhân viên có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ sinh viên trong quá trình làm việc”.

Theo ông Trường, sinh viên được phân công vào các bộ phận phù hợp với chuyên ngành, đồng thời có thể trải nghiệm một số vị trí liên quan để hiểu rõ hơn quy trình vận hành của khách sạn. Nhờ vậy, các em không chỉ luyện một thao tác riêng lẻ mà còn có cơ hội nhìn thấy mối liên hệ giữa các công đoạn trong hoạt động phục vụ khách.

Điều sinh viên học được từ môi trường này không dừng ở kỹ thuật nghề. Việc tuân thủ thời gian, giao tiếp với đồng nghiệp, phản hồi trước yêu cầu của khách và giữ thái độ chuyên nghiệp đều là những kỹ năng khó hình thành nếu chỉ học qua tình huống giả định trên lớp.

Sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo doanh nghiệp khi kết thúc chương trình đào tạo.

Lấy kỹ năng thực tế làm thước đo

Từ phía nhà trường, quá trình thực tập tại doanh nghiệp còn là dịp kiểm chứng tính phù hợp của chương trình đào tạo. Khi người học trực tiếp tham gia công việc, những kiến thức đã vững và những kỹ năng còn thiếu được thể hiện cụ thể hơn, tạo cơ sở để giảng viên điều chỉnh cách hướng dẫn.

Bà Đồng Thị Thu Huyền, giảng viên Khoa Du lịch, Trường Cao đẳng Lào Cai, cho biết sinh viên được đánh giá cả về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn phục vụ của khách sạn. Những yêu cầu như ngoại ngữ, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và phối hợp với đồng nghiệp cũng là các nội dung được coi trọng.

“Năng suất và chất lượng phục vụ được thể hiện qua khả năng hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian, chính xác và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Những tiêu chí này giúp nhà trường và doanh nghiệp có cơ sở đánh giá sát hơn năng lực thực tế của sinh viên”, bà Huyền chia sẻ.

Cách đánh giá ấy cho thấy một thay đổi đáng chú ý: kết quả đào tạo không chỉ được nhìn từ điểm số hay thời lượng thực hành, mà còn được xem xét qua năng lực thực hiện công việc. Đối với nhóm ngành du lịch, dịch vụ, sự thay đổi này càng có ý nghĩa khi mỗi vị trí làm việc gắn với yêu cầu rõ ràng về thái độ, kỹ năng và chất lượng phục vụ.

Thực tế phát triển của Lào Cai cũng đặt ra yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ du lịch, dịch vụ đến logistics, chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mỗi lĩnh vực có đặc thù riêng, song đều cần sự kết nối thường xuyên giữa cơ sở đào tạo và nơi sử dụng lao động để người học không bị bỡ ngỡ khi ra trường.

Theo Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 25/10/2025 của Tỉnh ủy Lào Cai, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 có 75% lao động qua đào tạo, trong đó 36% có văn bằng, chứng chỉ. Để hướng tới mục tiêu đó, nâng chất lượng từng khóa học quan trọng không kém mở rộng quy mô tuyển sinh.

Liên kết trường nghề với doanh nghiệp chỉ mang lại hiệu quả bền vững khi hai bên cùng tham gia thực chất: nhà trường lắng nghe nhu cầu tuyển dụng, doanh nghiệp dành nhân lực hướng dẫn và kết quả thực tập trở thành thông tin phản hồi cho chương trình học. Từ những trải nghiệm tại khách sạn ở Lào Cai, người học có thêm cơ hội hiểu nghề, rèn nghề và chuẩn bị hành trang trước khi bước vào thị trường lao động.