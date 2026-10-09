Lào Cai: Gần 730 cán bộ quản lý giáo dục tự nguyện xuống chức, trở lại làm giáo viên

Trước khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh Lào Cai có 2.599 cán bộ quản lý trường học. Sau sắp xếp, số lượng còn 1.646 người, gồm 473 hiệu trưởng và 1.173 phó hiệu trưởng.

Thầy giáo Đỗ Thanh Xuân là một trong hai cán bộ quản lý ngành giáo dục xã Trấn Yên tự nguyện viết đơn xin trở lại giảng dạy. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trong quá trình triển khai đề án, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã bố trí 907 cán bộ quản lý sang làm giáo viên, đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy hoặc giữ chức tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. Bên cạnh đó, 44 người nghỉ hưu đúng tuổi hoặc nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 154.

Đáng chú ý, có 729 cán bộ quản lý tự nguyện viết đơn xin đảm nhận vị trí công tác thấp hơn hoặc trở lại làm giáo viên. Trong đó, 187 hiệu trưởng xin chuyển xuống làm phó hiệu trưởng; 33 hiệu trưởng và 509 phó hiệu trưởng xin trở lại giảng dạy.

Việc hàng trăm cán bộ quản lý tự nguyện rời vị trí lãnh đạo để trở lại công tác chuyên môn góp phần tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp tổ chức, nhân sự trong toàn ngành. Đồng thời, đây cũng là nguồn bổ sung giáo viên có kinh nghiệm, hỗ trợ các trường khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại một số địa phương.

Sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm và chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý đã giúp ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai triển khai việc bố trí, sắp xếp nhân sự nhanh chóng, hạn chế phát sinh vướng mắc, góp phần ổn định hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục.