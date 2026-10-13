Lào Cai: Gần 400 cán bộ mặt trận được tập huấn kỹ năng chuyển đổi số

Phong trào “Tiếp sức chuyển đổi số thôn bản” được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp và ban công tác mặt trận tại khu dân cư.

Gần 400 đại biểu tham dự hội nghị.

Phong trào nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số thiết yếu, giúp người dân tiếp cận, khai thác dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, nhận diện phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ thông tin cá nhân.

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận và các lực lượng tình nguyện trong việc trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện chuyển đổi số ngay tại thôn, tổ dân phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến 4 chuyên đề về tổng quan chuyển đổi số, kỹ năng số thiết yếu, phương pháp triển khai tại cộng đồng và thực hành giải đáp những vướng mắc từ thực tiễn.

Các đại biểu được hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đặc biệt, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành và xử lý công việc, từng bước chuyển từ phương thức truyền thống sang môi trường số hiện đại, thống nhất, đồng bộ.

Hệ thống này sẽ giúp đơn vị chuẩn hóa quy trình xử lý văn bản, quản lý giao việc, theo dõi tiến độ; tra cứu văn bản nhằm tối ưu hóa thời gian và nguồn lực cho cán bộ mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường khẩn trương rà soát, nắm chắc nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số của người dân tại từng thôn, tổ dân phố; xác định rõ các nhóm đối tượng ưu tiên để triển khai giải pháp phù hợp, sát thực tiễn.

Đồng thời, lập danh sách và phân công cán bộ mặt trận, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng tình nguyện viên trực tiếp “cầm tay, chỉ việc”, hướng dẫn người dân kỹ năng số cơ bản.