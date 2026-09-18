Lào Cai: Gần 1.000 suất quà Trung thu đến với học sinh biên giới Trịnh Tường

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” mang đến cho các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Cốc Mỳ không khí vui tươi, đầm ấm. (Ảnh: Đồn Biên phòng Trịnh Tường cung cấp)

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn hóa, văn nghệ, múa lân và các trò chơi tập thể.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 950 suất quà Trung thu cho các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Cốc Mỳ; đồng thời trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tổng giá trị quà tặng và học bổng của chương trình là 110.000.000 đồng.

Đại diện Đồn Biên phòng Trịnh Tường cùng các cơ quan, đơn vị trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. (Ảnh: Đồn Biên phòng Trịnh Tường cung cấp)

Theo thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trịnh Tường, là lực lượng đóng quân trên địa bàn biên giới, thời gian qua, đơn vị luôn quan tâm, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc.

Điển hình như mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên xuống các thôn, bản vùng cao, phối hợp nắm bắt hoàn cảnh, đời sống của những hộ dân còn khó khăn để kết nối, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp các gia đình từng bước ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Các em học sinh phấn khởi tham gia chương trình. (Ảnh: Đồn Biên phòng Trịnh Tường cung cấp)

Cùng với đó, những chương trình hướng về học sinh vùng cao, biên giới cũng được triển khai thường xuyên. Đặc biệt, trong dịp Tết Trung thu năm nay, đơn vị phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em học sinh, góp phần để các em có một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm, đồng thời lan tỏa sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ trẻ nơi biên cương.