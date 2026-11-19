Mô hình tập trung tư vấn, tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và hỗ trợ người dân trực tiếp tại cơ sở khám, chữa bệnh. Hoạt động được duy trì tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, đồng thời nhân rộng trong hệ thống BHXH cơ sở.

BHXH tỉnh Lào Cai tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Việc bố trí điểm tư vấn tại cơ sở khám, chữa bệnh tạo thêm kênh tiếp cận thông tin, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm về chính sách BHXH, BHYT.

Cùng với tư vấn trực tiếp, BHXH tỉnh phối hợp với 99 xã, phường tăng cường tuyên truyền chính sách qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Riêng tháng 10/2026, các đơn vị phối hợp thực hiện 1.891 lượt phát thanh; lũy kế 10 tháng là 11.426 lượt.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những điểm mới của Luật BHXH năm 2024, Luật BHYT sửa đổi; chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; BHYT học sinh, sinh viên và công tác chuyển đổi số của ngành.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông theo hướng thiết thực, hiệu quả; gắn tuyên truyền, tư vấn với vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong những tháng cuối năm.