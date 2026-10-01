Nhiều công trình, dự án trên địa bàn Lào Cai được tập trung triển khai, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 24/9/2026, cả nước đã giải ngân hơn 567.776 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, thành phố Bắc Ninh đứng đầu, tiếp đến là thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Lào Cai đứng thứ 5.

Các chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Tỉnh Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn 8.861 tỷ đồng. Đến hết ngày 24/9, tỉnh đã giải ngân gần 6.237 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước.

Kết quả trên cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Lào Cai đang được đẩy mạnh. Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh triển khai các công trình, dự án, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lào Cai đứng thứ 5 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 24/9/2026.

Tuy nhiên, khối lượng vốn còn phải giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm vẫn lớn. Lào Cai đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn được giao.