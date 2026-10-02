Lào Cai đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Các công trình trường nội trú liên cấp mới tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng biên giới nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt.

Năm 2026, Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công 8.861 tỷ đồng. Xác định giải ngân nguồn vốn này là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng, ngay từ đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương và chủ đầu tư bám sát tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, hạn chế dồn khối lượng vào những tháng cuối năm.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Lào Cai là không xem tỷ lệ giải ngân đơn thuần là một chỉ tiêu trên báo cáo, mà gắn chặt kết quả giải ngân với tiến độ thực hiện của từng dự án. Tỉnh thường xuyên rà soát từng công trình, từng nguồn vốn; phân nhóm các dự án có khả năng giải ngân tốt và những dự án còn vướng mắc để kịp thời xử lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những điểm nghẽn lớn, Lào Cai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường phối hợp giữa chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư cùng người dân để tháo gỡ từng vướng mắc, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng sạch.

Mặt bằng được bàn giao đến đâu, tổ chức thi công đến đó. Trên các công trường, chủ đầu tư và nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức tăng ca, tăng kíp để nâng khối lượng thực hiện.

Các công trình cầu, đường được đẩy nhanh tiến độ, nâng cao năng lực kết nối giữa các khu vực trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đẩy nhanh thi công, công tác điều hành được tăng cường theo hướng sâu sát, cụ thể. Tại các cuộc kiểm tra dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, không để những vướng mắc thuộc thẩm quyền kéo dài.

Đối với dự án chậm tiến độ, từng vấn đề được phân loại để xử lý, trong đó xác định rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, khả năng thực hiện và khả năng giải ngân. Tinh thần này được cụ thể hóa bằng nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Qua đó, trách nhiệm giải ngân trở thành nhiệm vụ lớn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Tổ công tác của UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo quyết định của UBND tỉnh, 5 tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp phụ trách các địa bàn được phân công. Thành viên gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan là: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng Văn phòng UBND tỉnh.

Các tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án, xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền; kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân làm chậm tiến độ và đề xuất điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn phường Sa Pa.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng, từng quý; chủ động báo cáo khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý. Đối với những dự án không có khả năng giải ngân theo kế hoạch, việc điều chuyển vốn được xem xét nhằm hạn chế tình trạng vốn bố trí nhưng không được sử dụng, đồng thời tập trung nguồn lực cho các dự án có khả năng hoàn thành khối lượng và giải ngân.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại thực địa các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Cách làm này đưa công tác giải ngân về đúng thực chất: Phải có mặt bằng, có khối lượng thi công, có hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan. Vì vậy, tháo gỡ từng khâu, xử lý từng điểm nghẽn chính là cơ sở để nâng cao chất lượng và tiến độ giải ngân.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, 24/24 chủ đầu tư cấp tỉnh và 99/99 chủ đầu tư cấp xã, phường đều đạt tỷ lệ giải ngân từ 75% kế hoạch vốn trở lên, cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành.

Các dự án hạ tầng giao thông được tập trung nguồn lực, góp phần mở rộng không gian phát triển của tỉnh Lào Cai.

Đà giải ngân tích cực đang tạo chuyển biến tại nhiều dự án hạ tầng trên địa bàn. Nguồn vốn đầu tư công được ưu tiên cho các công trình có tính kết nối và sức lan tỏa lớn, nhất là các dự án giao thông trọng điểm, cầu, đường, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các công trình thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

Nguồn vốn đầu tư công được tỉnh Lào Cai ưu tiên cho các công trình có tính kết nối và sức lan tỏa lớn.

Với vị trí cửa ngõ kết nối vùng Tây Bắc và khu vực biên giới, đầu tư hệ thống giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với việc mở rộng không gian phát triển của Lào Cai. Các tuyến đường, cầu và công trình kết nối liên vùng khi hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực logistics, tăng khả năng kết nối, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và kinh tế cửa khẩu.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng là giải pháp quan trọng để bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Giải ngân vốn đầu tư công vì thế không chỉ là câu chuyện đạt tỷ lệ phần trăm. Đằng sau mỗi đồng vốn giải ngân đúng tiến độ là khối lượng công trình được hoàn thành, từ đường, cầu đến trường học, hạ tầng đô thị và công trình phục vụ sản xuất, đời sống. Khi đưa vào sử dụng, các công trình tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn rất lớn. Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, hạn chế tối đa khối lượng phải chuyển sang năm sau do chậm tiến độ.

Lào Cai phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm không nhiều trong khi khối lượng công việc và áp lực giải ngân lớn. Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần dẫn dắt đầu tư xã hội và tạo động lực để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Để đạt mục tiêu này, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tiếp tục bám sát tiến độ, tập trung xử lý những điểm nghẽn còn tồn tại, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Kết quả giải ngân được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, qua đó tăng tính chủ động và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Không khí thi công khẩn trương trên các công trình đầu tư công của tỉnh.

Việc Lào Cai vươn lên vị trí thứ 3 về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cho thấy chuyển biến rõ trong công tác chỉ đạo, điều hành, với trọng tâm bám sát tiến độ từng dự án. Từ lãnh đạo, chỉ đạo đến kiểm tra tại công trường; từ tháo gỡ vướng mắc mặt bằng đến xử lý thủ tục, các khâu được kết nối đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa nguồn vốn vào nền kinh tế.

Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Lào Cai xác định duy trì tiến độ giải ngân, đồng thời bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm. Khi nguồn vốn được chuyển hóa thành các công trình hạ tầng, tỉnh có thêm điều kiện mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối, thu hút đầu tư, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.