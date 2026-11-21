Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Lễ ra mắt website shantuyetlaocai.vn, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai phối hợp với IGB Group xây dựng. Đây là nền tảng số chuyên biệt giới thiệu các vùng trà, sản phẩm, cơ sở sản xuất và kết nối các chủ thể tham gia chuỗi giá trị trà Shan tuyết.

Dự chương trình có bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng các nghệ nhân trà Shan tuyết, thổ cẩm đến từ Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu và đông đảo nhân dân, du khách.

Phát biểu khai mạc, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, trà Shan tuyết cổ thụ và thổ cẩm truyền thống là những giá trị văn hóa tiêu biểu, kết tinh từ thiên nhiên, trí tuệ và đôi bàn tay khéo léo của đồng bào các dân tộc qua nhiều thế hệ.

Việc tổ chức không gian trà Shan và sắc màu thổ cẩm không chỉ nhằm tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống mà còn hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Du khách thưởng trà Shan tuyết cổ thụ tại lễ hội.

Thông qua sự kiện, tỉnh mong muốn tăng cường kết nối giữa nghệ nhân, người sản xuất với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ; từng bước nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu trà Shan Lào Cai, đồng thời phát triển các sản phẩm thổ cẩm thành quà tặng du lịch mang đậm bản sắc địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt website shantuyetlaocai.vn, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai phối hợp với IGB Group xây dựng. Đây là nền tảng số chuyên biệt giới thiệu các vùng trà, sản phẩm, cơ sở sản xuất và kết nối các chủ thể tham gia chuỗi giá trị trà Shan tuyết.

Website tích hợp nhiều nội dung như giới thiệu vùng nguyên liệu, câu chuyện về cây trà và người làm trà; quảng bá sản phẩm, thông tin nguồn gốc, đặc điểm và cách thưởng thức; kết nối hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với thị trường. Đáng chú ý, nền tảng còn có chuyên mục đấu giá trà, góp phần tạo không gian giao lưu, khám phá giá trị các sản phẩm trà đặc sắc.

Việc đưa website vào hoạt động được kỳ vọng mở rộng kênh quảng bá, thúc đẩy chuyển đổi số trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Shan tuyết, đưa sản phẩm đặc trưng của vùng cao Lào Cai đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, nhân dân và du khách đã tham quan các gian hàng trưng bày, khám phá những sản phẩm thổ cẩm truyền thống, thưởng thức hương vị trà Shan tuyết và hòa mình vào chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thắm tình đoàn kết – Khát vọng vươn xa” do UBND phường Yên Bái tổ chức.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lào Cai kỳ vọng tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tạo động lực kết nối di sản với du lịch, thương mại và phát triển kinh tế địa phương.