Hệ thống loa truyền thanh đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền văn hóa giao thông ở vùng cao

Tuy nhiên, công tác phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại nhiều thôn bản vẫn gặp không ít rào cản. Sự khác biệt về ngôn ngữ, điều kiện tiếp cận thông tin, cùng với một số thói quen sinh hoạt chưa phù hợp với quy định về an toàn giao thông, như điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chở quá số người quy định, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Xuất phát từ thực tiễn địa bàn, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã chủ động đổi mới cách làm, đưa kiến thức giao thông đến với người dân miền núi bằng hình thức trực quan, sinh động và gần gũi nhất.

Lực lượng cảnh sát giao thông, cán bộ tư pháp, đoàn thanh niên và chính quyền cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại chợ phiên, nhà văn hóa thôn, bản và trường học, tạo điều kiện để người dân tiếp cận kiến thức pháp luật ngay trong không gian sinh hoạt cộng đồng.

Riêng trong năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học và khu dân cư, thu hút gần 200.000 lượt học sinh, phụ huynh và người dân tham gia.

Tại các địa điểm tập trung đông người, nội dung tuyên truyền được thể hiện qua pa-nô, áp phích với thông điệp ngắn gọn, hình ảnh minh họa trực quan, giúp người dân dễ dàng phân biệt hành vi chấp hành và vi phạm pháp luật về giao thông.

Thông qua những hình ảnh minh họa về đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách, đi đúng phần đường, làn đường hay nguy cơ tai nạn khi chạy quá tốc độ tại các khúc cua khuất tầm nhìn, người dân có thể nhận diện rõ hơn những hành vi cần thực hiện và phòng tránh khi tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trao đổi về việc đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, Trung tá Đặng Trần Hoàng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chia sẻ: "Địa bàn miền núi rộng, nhiều tuyến đèo dốc quanh co nên nếu chỉ trông chờ vào tuần tra, xử phạt thì rất khó tạo chuyển biến bền vững. Điều cốt lõi là phải giúp bà con nhận ra nguy cơ mất an toàn ngay từ trước khi nổ máy. Khi chúng tôi chuyển sang dùng tranh minh họa, sa bàn thực tế và trình chiếu video các tình huống giao thông có thật ở vùng cao, bà con dễ hiểu và nhớ lâu hơn hẳn vì nhìn thấy ngay hậu quả của việc phóng nhanh, vượt ẩu hay lái xe sau khi uống rượu bia".

Đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống đồng bào

Cùng với tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, sân khấu hóa là một trong những hình thức được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật tại các địa bàn vùng cao.

Các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được các cán bộ cơ sở, đội văn nghệ quần chúng chuyển thể thành các tiểu phẩm ngắn gọn, hài hước và giàu tính đời thường bằng chính tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Tày, tiếng Thái... Nội dung các tiểu phẩm xoay quanh những tình huống gần gũi như sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm theo quy định khi đi xe máy. Những tình huống tưởng chừng quen thuộc ấy khi được diễn xuất mộc mạc bằng tiếng nói của dân tộc mình đã khiến người xem bật cười rồi lặng lẽ suy ngẫm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện.

Anh Lầu A Páo, người dân ở xã Lao Chải chia sẻ: "Trước đây, nghe cán bộ đọc luật trên loa hay trong cuộc họp thôn, nhiều câu chữ dài nên bà con nghe xong hay quên. Từ ngày được xem các tiểu phẩm diễn bằng tiếng Mông ngay tại sân chợ và xem video chiếu trên màn hình lớn, tôi và nhiều thanh niên trong bản mới hiểu rõ vì sao phải đội mũ bảo hiểm cài quai, vì sao không được chở ba, chở bốn người trên đường dốc. Bây giờ, mỗi lần xuống chợ phiên, anh em trong nhà có uống rượu thì gửi xe lại hoặc đi bộ về, không tự lái xe qua những đoạn dốc khuất tầm nhìn như trước nữa".

Bên cạnh tiểu phẩm và video tình huống, việc sử dụng mô hình sa bàn thực tế ngay tại các phiên chợ vùng cao cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Trên sa bàn mô phỏng những con dốc quanh co, ngã ba đường bản, cán bộ tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân cách quan sát gương cầu lồi, cách nhường đường khi lên dốc xuống dốc và giữ khoảng cách an toàn khi trời mù sương. Thông qua hướng dẫn trực tiếp trên mô hình, người dân có điều kiện tiếp cận kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống giao thông khi đi qua những điểm giao cắt nguy hiểm trong thực tế.

Đánh giá về hiệu quả tại cơ sở, đồng chí Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết: "Từ khi xã phối hợp với lực lượng công an đưa tranh ảnh, sa bàn và tiểu phẩm pháp luật về tận các thôn bản, trường học và khu vực chợ trung tâm, ý thức chấp hành của bà con thay đổi rõ rệt. Tình trạng không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hay sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giảm hẳn, qua đó góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông và hình thành nền nếp sinh hoạt văn minh ngay từ cơ sở".

Tại khu vực Mù Cang Chải, tính đến đầu tháng 11/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền trực quan tại các trường học, thu hút 10.824 lượt học sinh tham gia, góp phần lan tỏa thói quen tham gia giao thông an toàn từ nhà trường tới từng hộ gia đình.

Đại diện Hội Luật gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho người dân xã Trạm Tấu.

Xây dựng văn hóa giao thông từ mỗi thôn, bản

Những nỗ lực kiên trì đổi mới cách truyền thông kết hợp đồng bộ với tuần tra, kiểm soát đã mang lại những con số thuyết phục. Năm 2025, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giảm trên cả ba tiêu chí so với năm trước, với số vụ tai nạn giảm 135 vụ, số người chết giảm 31 người và số người bị thương giảm 131 người.

Đáng chú ý, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026, dù lực lượng chức năng kiểm soát hơn 18.500 phương tiện và xử lý gần 1.700 trường hợp vi phạm, trong đó có 154 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong thời gian này, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Điều đáng quý hơn cả không chỉ là số vụ vi phạm hay tai nạn giảm xuống theo từng tháng, từng năm, mà là sự hình thành một thói quen mới, bền vững trong cộng đồng. Khi người lớn gương mẫu đội mũ bảo hiểm và đi đúng làn đường, có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục, hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn cho trẻ em. Khi trưởng thôn, người có uy tín trong dòng họ cùng tham gia nhắc nhở, giữ gìn trật tự đường bản, văn hóa giao thông không còn là khẩu hiệu treo trên cao mà trở thành quy ước tự giác của cả cộng đồng.

Thực tiễn công tác tuyên truyền tại Lào Cai cho thấy, để pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đi vào đời sống, phương thức truyền tải cần phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt của người dân. Từ những hình ảnh trực quan, tiểu phẩm bằng tiếng dân tộc đến các mô hình hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, việc kiên trì đổi mới phương thức tuyên truyền, gắn với tuần tra, kiểm soát đang góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông và bảo đảm an toàn trên những cung đường vùng cao.