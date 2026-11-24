Tại Lào Cai, nhiệm vụ này đang được triển khai theo hướng thiết thực, linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của vùng cao, biên giới.

Đưa pháp luật trở thành động lực phát triển

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân đòi hỏi pháp luật phải thực sự đi vào đời sống, trở thành chuẩn mực ứng xử của mỗi cá nhân và cộng đồng. Trong tiến trình đó, bảo đảm cơ hội tiếp cận pháp luật bình đẳng cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vừa là yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, vừa thể hiện tính nhân văn, nhất quán trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Đối với Lào Cai, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không gian phát triển được mở rộng, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác dân tộc và quản trị xã hội. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, sự đa dạng về ngôn ngữ, phong tục, tập quán cùng những khó khăn về điều kiện kinh tế, hạ tầng thông tin là những yếu tố tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận pháp luật của người dân.

Ở một số địa bàn vùng cao, những vấn đề liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tranh chấp đất đai, bảo vệ tài nguyên rừng, phòng, chống ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng vẫn đặt ra yêu cầu phải tăng cường tuyên truyền, vận động và nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân.

Thực tiễn cho thấy, đầu tư đường giao thông, trường học, cơ sở y tế hay hỗ trợ sinh kế là những điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để người dân có thể chủ động nắm bắt cơ hội phát triển, thụ hưởng đầy đủ chính sách và bảo vệ thành quả lao động của mình, việc trang bị kiến thức pháp luật có ý nghĩa không kém phần quan trọng.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, trong giai đoạn 2021-2025, Lào Cai đã chú trọng triển khai nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bước sang giai đoạn mới, ngày 3/2/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 233/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Đây là cơ sở quan trọng để Lào Cai tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, từng bước thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận thông tin pháp luật giữa các vùng, miền.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu (Bộ đội Biên phòng Lào Cai) tuyên truyền pháp luật cho đồng bào.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở

Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận tại Lào Cai thời gian qua là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được triển khai sát với nhu cầu thực tiễn của người dân, với sự tham gia của nhiều cấp, ngành và lực lượng trong hệ thống chính trị.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức trên 3.500 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 474.000 lượt người tham dự, trong đó khoảng 60% thuộc các nhóm đối tượng đặc thù; phát hành 44.298 bản tài liệu và đăng tải 1.158 tài liệu trên cổng thông tin điện tử. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân.

Thay vì truyền đạt các quy định pháp luật một cách khô cứng, nhiều địa phương đã lựa chọn những vấn đề cụ thể để giải đáp, hướng dẫn người dân thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, hội nghị tại thôn, bản, hội thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa và các tình huống thực tế.

Tại xã Cốc San, tháng 4/2026, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật tại nhà văn hóa thôn Chu Cang Hồ, thu hút gần 150 đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn vùng cao. Những nội dung được lựa chọn đều gắn với quyền lợi và trách nhiệm của người dân như thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo vệ rừng, tín dụng chính sách, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.

Cách làm này cho thấy, khi pháp luật được truyền tải từ chính những vấn đề người dân đang quan tâm, hoạt động tuyên truyền không còn là sự truyền đạt thông tin một chiều mà trở thành quá trình hỗ trợ đồng bào giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống.

Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng, ngành tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cũng tích cực tham gia đưa pháp luật về cơ sở.

Việc triển khai Đề án 1371 về phát huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật giai đoạn 2021-2027 tại Lào Cai đã góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.

Không chỉ góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, những hoạt động gần dân, sát dân còn giúp củng cố mối quan hệ giữa Nhân dân với chính quyền, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, người có uy tín giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng. Với sự am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ và tâm tư của đồng bào, họ có khả năng truyền tải chủ trương, chính sách bằng những phương thức gần gũi, dễ tiếp nhận.

Theo thông tin được Báo Lào Cai công bố ngày 23/11/2026, lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò của 868 người có uy tín, già làng, trưởng bản trong tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trước đó, tháng 12/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với sự tham dự của 142 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đến từ 95 xã, phường.

Việc phát huy vai trò của lực lượng này có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi tuyên truyền pháp luật đơn thuần. Đây còn là phương thức vận động xã hội dựa trên sự đồng thuận, uy tín và trách nhiệm cộng đồng.

Trong nhiều trường hợp, sự kiên trì giải thích, vận động của người có uy tín có thể giúp các gia đình nhận thức rõ những hệ lụy của tảo hôn, từ bỏ tập quán không còn phù hợp, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, vận động con em tiếp tục đến trường và tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, phát huy vai trò của người có uy tín không đồng nghĩa với việc chuyển giao toàn bộ trách nhiệm tuyên truyền cho cộng đồng. Các cơ quan chức năng cần thường xuyên cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền đạt và hỗ trợ giải đáp những vấn đề pháp lý phát sinh.

Đồng thời, cần gắn việc vận động thay đổi những tập quán không còn phù hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào theo quy định của pháp luật.

Thu hẹp khoảng cách tiếp cận pháp luật trong kỷ nguyên số

Chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội mới cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn, hệ thống truyền thanh cơ sở và tài liệu điện tử, thông tin pháp luật có thể được truyền tải nhanh chóng, sinh động hơn, từng bước vượt qua những trở ngại về khoảng cách địa lý.

Tháng 11/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các địa phương như xã Yên Bình, xã Thác Bà và phường Văn Phú tổ chức tuyên truyền pháp luật, sử dụng video, hình ảnh trực quan và công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa các hành vi vi phạm, trong đó có tội phạm xâm hại trẻ em.

Theo kế hoạch triển khai Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2026-2035, Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, khoảng 60% người dân sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp. Tỷ lệ này đối với người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự là 70%; đối với các nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù là 80%.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu ít nhất 30% hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số và 50% hoạt động được triển khai thông qua môi trường số.

Song, chuyển đổi số không thể thay thế hoàn toàn phương thức tuyên truyền trực tiếp. Tại những địa bàn còn hạn chế về hạ tầng viễn thông, thiết bị công nghệ và kỹ năng số, việc duy trì các buổi sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, phát thanh cơ sở và tư vấn trực tiếp vẫn hết sức cần thiết.

Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số phải là mở rộng cơ hội tiếp cận pháp luật, chứ không tạo ra thêm rào cản đối với những người vốn đã gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin.

Lấy sự chuyển biến trong đời sống làm thước đo hiệu quả

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực sự đi vào chiều sâu, Lào Cai cần tiếp tục chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, từ truyền đạt kiến thức sang hình thành năng lực thực hành pháp luật của người dân.

Trước hết, cần tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở; nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng dân vận và khả năng sử dụng tiếng dân tộc của đội ngũ tuyên truyền viên. Nội dung tuyên truyền phải được xây dựng trên cơ sở khảo sát nhu cầu, đặc điểm văn hóa và những vấn đề phát sinh tại từng địa bàn.

Cùng với đó, cần gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, cải cách thủ tục hành chính và triển khai các chính sách an sinh xã hội. Người dân không chỉ cần biết mình có quyền gì, nghĩa vụ gì mà còn phải biết cách thực hiện quyền, tìm đến cơ quan nào khi cần được hỗ trợ.

Việc đánh giá hiệu quả cũng cần vượt ra khỏi những chỉ tiêu về số lượng hội nghị, tài liệu hay lượt người tham dự. Những chuyển biến về nhận thức, khả năng tiếp cận chính sách, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở mới là những thước đo có ý nghĩa lâu dài.

Đưa pháp luật đến từng bản làng thực chất là quá trình trao thêm tri thức, năng lực và cơ hội phát triển cho đồng bào. Khi mỗi người dân hiểu pháp luật, biết vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng và có trách nhiệm với cộng đồng, sức mạnh nội sinh của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được phát huy.

Đó cũng là nền tảng để Lào Cai xây dựng một xã hội kỷ cương, đoàn kết, an toàn, phát triển bền vững; để những thành quả phát triển thực sự đến với từng người dân, từng gia đình, từng bản làng, hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.