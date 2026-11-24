Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Lào Cai triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục di sản và trải nghiệm văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Đây cũng là dịp nhìn lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong gìn giữ bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cụ thể hóa chủ trương thành hành động

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Bám sát định hướng của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng con người, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ảnh: doingoailaocai.vn.

Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 20/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW và Đề án số 14-ĐA/TU về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai giai đoạn 2026–2030 đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa tỉnh, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo về văn hóa, lễ hội, du lịch, báo chí và truyền thông trên không gian mạng.

Công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết được triển khai rộng khắp. Toàn tỉnh có hơn 59.000 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia học tập, tiếp thu Nghị quyết số 80-NQ/TW; trong đó, hơn 21.000 lượt tham gia trực tuyến tại 294 điểm cầu, khoảng 38.000 lượt tiếp cận qua phát thanh, truyền hình và các nền tảng số. Báo chí, truyền thông địa phương duy trì các tuyến tin, bài, chuyên mục, phim, phóng sự về bảo tồn di sản, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển văn học, nghệ thuật.

Các nhiệm vụ từng bước được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của từng địa phương, gắn tuyên truyền, quán triệt với hoạt động bảo tồn, tổ chức sinh hoạt văn hóa và mở rộng khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của người dân.

Gìn giữ di sản, phát huy vai trò cộng đồng

Sau hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, không gian văn hóa của tỉnh có thêm điều kiện kết nối, phát huy các giá trị đặc sắc của 34 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57,6% dân số. Công tác bảo tồn di sản tiếp tục được quan tâm, gắn với phát huy vai trò của nghệ nhân, người thực hành di sản và cộng đồng chủ thể.

Lễ hội “Gầu tào” của người Mông ở Lào Cai là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Báo và PT - TH Lào Cai)

Ngày 16/11/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định ghi danh thêm ba di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá; Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao tuyển; Hát xịnh ca của người Cao Lan. Với 03 di sản được bổ sung, toàn tỉnh có 59 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Cùng với việc lập hồ sơ, ghi danh di sản, tỉnh quan tâm hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản tiêu biểu. Tại Tờ trình số 1019/TTr-UBND ngày 1/8/2026, UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO ghi danh di sản “Nghệ thuật Khèn của người Mông” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh cũng định hướng xây dựng 03 làng văn hóa truyền thống gắn với du lịch cộng đồng tại Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ và Nghĩa Đô, hướng tới kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển sinh kế cho người dân.

Màn đại xoè tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. (Ảnh: Báo và PT - TH Lào Cai)

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 21/10 tại khu vực Nghĩa Lộ, với nhiều hoạt động tôn vinh, giới thiệu văn hóa truyền thống. Màn đại xòe có sự tham gia của 2.026 nghệ nhân, diễn viên và đồng bào dân tộc Thái, góp phần quảng bá giá trị nghệ thuật Xòe Thái, tạo không gian để người dân trực tiếp thực hành, giới thiệu di sản và giao lưu văn hóa.

Từ kiểm kê, lập hồ sơ, ghi danh đến tổ chức thực hành, giới thiệu và quảng bá, công tác bảo tồn di sản được triển khai bằng nhiều hình thức. Để các giá trị văn hóa tiếp tục được duy trì, cần gắn hoạt động bảo tồn với điều kiện sinh hoạt của cộng đồng, phát huy vai trò của nghệ nhân và tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, tham gia thực hành di sản.

Nghệ nhân Pờ Chin Dín giới thiệu nghệ thuật thêu, trang trí trên trang phục truyền thống của người Pa Dí. (Ảnh: Báo và PT - TH Lào Cai)

Mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa

Bên cạnh bảo tồn di sản, Lào Cai quan tâm củng cố hệ thống thiết chế, duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các giá trị văn hóa ngay tại địa bàn cư trú.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 16/11/2026, có 98/99 xã, phường đã thành lập câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao nòng cốt; 95/99 xã, phường được thẩm định đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ kinh phí và 74/99 xã, phường được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cấp kinh phí. Đây là cơ sở để duy trì phong trào, phát huy vai trò của các hạt nhân văn hóa tại cộng đồng dân cư.

Toàn tỉnh hiện có 3.071 nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư, trong đó 2.806 nhà tiếp tục phục vụ cộng đồng. Cùng với hoạt động tại các thiết chế văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động, trưng bày, triển lãm được duy trì, góp phần đưa hoạt động văn hóa đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong năm, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện 85/100 buổi biểu diễn phục vụ cơ sở và nhiệm vụ chính trị; tổ chức hơn 20 chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa và thực hiện 350/400 buổi chiếu phim lưu động.

Học sinh tham gia trải nghiệm không gian trưng bày, triển lãm sách và Xe thư viện lưu động. (Ảnh: Báo và PT - TH Lào Cai)

Bảo tàng tỉnh thực hiện 19/20 cuộc trưng bày cố định, lưu động, đón hơn 50.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Những hoạt động này góp phần đa dạng hóa hình thức tiếp cận văn hóa, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn.

Văn hóa đọc và giáo dục di sản cũng được quan tâm. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2026 thu hút 41.934 học sinh, sinh viên thuộc 273 cơ sở giáo dục tham gia. Hệ thống thư viện phục vụ hơn 207.000 lượt bạn đọc, với 587.000 lượt sách, báo lưu hành, góp phần khuyến khích thói quen đọc, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.

Trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, các hoạt động sáng tác, trại sáng tác, triển lãm, xuất bản, cuộc thi và giao lưu chuyên ngành tiếp tục được duy trì. Theo Quyết định số 4196/QĐ-UBND ngày 9/11/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Lào Cai giai đoạn 2027 - 2031. Đây là cơ sở để tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tạo, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực đời sống, con người và bản sắc văn hóa địa phương.

Chú trọng chất lượng hoạt động ở cơ sở

Bên cạnh những kết quả bước đầu, việc triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa tại Lào Cai còn gặp khó khăn. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân tán; một số thiết chế văn hóa xuống cấp, thiếu trang thiết bị; nguồn lực đầu tư và đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở còn hạn chế. Việc số hóa di sản, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa và kết nối các chuỗi giá trị văn hóa với du lịch cần thêm thời gian, nguồn lực và cơ chế phù hợp.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền; cụ thể hóa các mục tiêu phát triển văn hóa thành nhiệm vụ, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng. Cùng với bố trí nguồn lực, cần huy động sự tham gia phù hợp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ bản quyền và quảng bá các giá trị văn hóa trên nền tảng truyền thông hiện đại.

Đưa chủ trương phát triển văn hóa vào đời sống đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, địa phương; sự chủ động của đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân và sự tham gia tích cực của Nhân dân. Trong đó, cần chú trọng chất lượng hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở, gắn bảo tồn với sáng tạo, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa.

Thành viên Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao nòng cốt xã Mường Khương luyện tập các điệu múa truyền thống. (Ảnh: Báo và PT - TH Lào Cai)

Hiệu quả phát triển văn hóa cần được nhìn nhận từ chất lượng hoạt động, mức độ tham gia và khả năng thụ hưởng của người dân. Đó là cơ sở để các giá trị văn hóa được gìn giữ, phát huy thường xuyên trong đời sống, góp phần xây dựng Lào Cai phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.