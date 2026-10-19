Lào Cai đưa di sản và lịch sử vùng biên vào giờ học thực tế

Hành trình qua 4 địa chỉ lịch sử giúp các em học sinh tiếp cận kiến thức Lịch sử, Địa lý từ chính những di tích, công trình và câu chuyện trên quê hương

Thay vì chỉ tìm hiểu qua sách giáo khoa, học sinh được trực tiếp đến các địa chỉ đỏ tiêu biểu trên địa bàn phường Lào Cai, lắng nghe thuyết minh, quan sát di tích và tham gia các hoạt động tương tác. Mỗi em được phát một “Thẻ hành trình”, lần lượt khám phá 4 trạm trải nghiệm và nhận sticker tương ứng tại mỗi điểm dừng chân

Tại Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào Cai, các em dâng hương, báo công, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, đồng thời tham gia trò chơi tương tác “Hành trình theo dấu chân Bác”. Những câu chuyện lịch sử được truyền tải qua hình thức trải nghiệm giúp học sinh tiếp cận kiến thức gần gũi, sinh động hơn

Đến Di tích lịch sử văn hóa Đền Mẫu, hành trình mở rộng sang tìm hiểu vai trò của Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và Cột mốc 102. Qua đó, học sinh được giới thiệu về vị trí của Lào Cai trong giao lưu, giao thương khu vực biên giới, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

Tại Di tích lịch sử văn hóa Đền Thượng, các em tìm hiểu giá trị của di tích gắn với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân các dân tộc Lào Cai. Chương trình cũng giới thiệu địa điểm lưu niệm nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng dừng chân, giúp học sinh có thêm góc nhìn về những dấu mốc lịch sử gắn với địa phương

Điểm dừng chân cuối cùng là Ga Lào Cai. Tại đây, học sinh tìm hiểu lịch sử hình thành tuyến đường sắt, vai trò của nhà ga trong kết nối giao thương kinh tế, văn hóa và truyền thống 80 năm ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.1946 – 21.10.2026)

Thông qua 4 trạm trải nghiệm, chương trình kết nối kiến thức Lịch sử, Địa lý với không gian thực tế, giúp học sinh hiểu rõ hơn về giá trị di sản, truyền thống đấu tranh bảo vệ quê hương và vị thế của Lào Cai ở khu vực biên giới. Việc trực tiếp quan sát, lắng nghe và tham gia hoạt động tại từng điểm đến cũng khuyến khích các em chủ động khám phá, ghi nhớ kiến thức và hình thành ý thức gìn giữ di sản

Chương trình đồng thời góp phần xây dựng mô hình giáo dục di sản “Bảo tàng – Trường học – Di tích”, tăng cường sự phối hợp giữa các thiết chế văn hóa, cơ sở giáo dục và đơn vị quản lý di tích. Qua đó, những giá trị lịch sử, văn hóa của Lào Cai được đưa đến gần hơn với học sinh, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ di sản, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia