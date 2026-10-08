Lào Cai: Đưa 7 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn sang Trung Quốc thăm khám để lắp chân giả

Đây là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Vàng Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh làm Trưởng đoàn, đưa người khuyết tật sang huyện Hà Khẩu, Trung Quốc để thăm khám, đo đạc, lắp chân giả.

Tại Bệnh viện Nhân dân Hà Khẩu, 7 người khuyết tật được các y, bác sĩ thăm khám, kiểm tra và đo đạc các thông số cần thiết phục vụ việc chế tạo, lắp đặt chi giả mới.

Để hỗ trợ đoàn trong quá trình thực hiện chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cử cán bộ trực tiếp dẫn đoàn, đồng thời phối hợp với phiên dịch và các đơn vị liên quan, bảo đảm các hoạt động thăm khám, đo đạc, lắp đặt được thực hiện thuận lợi.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ 2 địa phương rà soát thông tin người khuyết tật được thăm khám.

Hoạt động là một trong những chương trình hợp tác nhân đạo giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Hội Chữ thập đỏ châu Hồng Hà (Trung Quốc), nhằm giúp người khuyết tật có thêm cơ hội cải thiện khả năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

7 người khuyết tật đã được thăm khám, đo đạc và thực hiện các bước chuẩn bị lắp chi giả.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tiếp tục đưa các trường hợp sang Trung Quốc để lắp chi giả, đồng thời bảo dưỡng, sửa chữa chi giả cho những người đã được hỗ trợ trước đó.

Toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại của đoàn trong thời gian thực hiện lắp đặt, sửa chữa chi giả tại Trung Quốc do Hội Chữ thập đỏ châu Hồng Hà bảo đảm.

Người khuyết tật được cẩn thận đo các thông số kỹ thuật.

Sự phối hợp, hỗ trợ giữa hội chữ thập đỏ hai địa phương không chỉ giúp người khuyết tật có thêm điều kiện phục hồi khả năng vận động mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, tiếp thêm động lực để những người yếu thế vươn lên, ổn định cuộc sống và hòa nhập xã hội.