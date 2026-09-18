Lào Cai đưa 53 loài cây dược liệu vào danh mục khuyến khích, hỗ trợ phát triển

Theo quyết định, danh mục gồm 53 loài, được chia thành hai nhóm: 8 loài dược liệu quý, hiếm và 45 loài dược liệu thông thường.

8 loài dược liệu quý, hiếm được đưa vào danh mục

Nhóm dược liệu quý, hiếm gồm: Bảy lá một hoa, đảng sâm Việt Nam, hoàng tinh hoa đỏ, hoàng tinh hoa trắng, lan kim tuyến, sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh và tam thất.

Vùng trồng cây dược liệu Actiso của Công ty TNHH MTV Traphaco Sa Pa.

Đây là những loài có giá trị dược liệu cao, trong đó một số loài có nguồn gen quý, gắn với điều kiện sinh thái vùng núi. Việc xác định các loài này trong danh mục khuyến khích, hỗ trợ là cơ sở để địa phương định hướng phát triển phù hợp, đồng thời chú trọng bảo tồn, nhân giống và xây dựng vùng nguyên liệu.

Đối với 45 loài dược liệu thông thường, danh mục gồm nhiều loại cây có khả năng phát triển trong những điều kiện sinh thái khác nhau như: Actiso, b kích, bách bộ, bạch cập, bạch truật, cà gai leo, cát cánh, chè dây, cỏ ngọt, cúc hoa vàng, đan sâm, đảng sâm Trung Quốc, đinh lăng, đương quy Nhật Bản, đương quy Trung Quốc, đỗ trọng, gấc, giảo cổ lam, gừng, gừng tía, hà thủ ô đỏ, huyền sâm, lá khôi, linh chi, nghệ, sả chanh, sa nhân tím, thiên niên kiện, trà hoa vàng, xạ đen, xuyên khung, ý dĩ và các loài khác.

Danh mục bao quát cả những cây đã được sản xuất và những đối tượng còn tiềm năng phát triển. Trên cơ sở đó, từng địa phương có thể căn cứ điều kiện đất đai, khí hậu, tập quán canh tác và khả năng tiêu thụ để lựa chọn cây dược liệu phù hợp, từng bước hạn chế tình trạng phát triển dàn trải.

Cụ thể hóa chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu

Việc ban hành danh mục 53 loài dược liệu được thực hiện sau khi HĐND tỉnh Lào Cai thông qua Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 11/8/2026, quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, danh mục 53 loài là căn cứ quan trọng để tổ chức, cá nhân lựa chọn cây dược liệu phù hợp và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện quyết định.

Vùng trồng cây cát cánh tại xã Lùng Phình đạt tiêu chuẩn GACP-WHO.

Đáng chú ý, hằng năm Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức rà soát danh mục, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển dược liệu của tỉnh.

UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lựa chọn loài dược liệu phù hợp để phát triển sản xuất và thụ hưởng chính sách.

Các địa phương đồng thời phải rà soát tình hình sản xuất hằng năm. Trường hợp phát sinh nhu cầu điều chỉnh danh mục, địa phương đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.

Từng bước hình thành vùng nguyên liệu dược liệu

Việc xác định cụ thể các loài dược liệu được khuyến khích, hỗ trợ được xem là cơ sở để Lào Cai định hướng sản xuất phù hợp với từng khu vực. Với dược liệu, việc tăng diện tích sản xuất cần đi cùng với giống, quy trình canh tác, kiểm soát chất lượng, sơ chế, chế biến và thị trường tiêu thụ.

Đối với nhóm dược liệu quý, hiếm, việc phát triển cần gắn với bảo tồn nguồn gen, kiểm soát giống và điều kiện sản xuất. Trong khi đó, nhóm dược liệu thông thường có thể được định hướng xây dựng vùng nguyên liệu phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái, đồng thời tăng cường liên kết giữa sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ.

Việc danh mục được rà soát hằng năm cũng tạo điều kiện để chính sách được điều chỉnh phù hợp với thực tế sản xuất, nhu cầu thị trường và định hướng phát triển ngành dược liệu của tỉnh.

Quyết định số 3361/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc xác lập 53 loài cây dược liệu khuyến khích, hỗ trợ phát triển tạo căn cứ thống nhất để các địa phương lựa chọn đối tượng sản xuất, đồng thời hướng tới hình thành những vùng nguyên liệu dược liệu phù hợp với điều kiện của Lào Cai.