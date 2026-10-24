Lào Cai: Đưa 4 hài cốt liệt sĩ đang an táng tại tỉnh Quảng trị về quê hương

Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh với các đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng và thân nhân liệt sĩ tổ chức khảo sát vị trí liệt sĩ đang an nghỉ, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Thực hiện các nghi lễ đưa 4 hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lào Cai đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn về lại quê hương.

Cán bộ, hội viên của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh cùng với đại diện gia đình các liệt sĩ đã tổ chức đưa 4 hài cốt liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, gồm các liệt sĩ: Bàn Hữu Hưng, sinh năm 1946, nguyên quán Đại Sơn, Văn Yên, Yên Bái; Phạm Văn Viễn, sinh năm 1951, nguyên quán Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái; Trần Trọng Văn, sinh năm 1951, nguyên quán Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái; Đinh Tiến Lệ, sinh năm 1940, nguyên quán Cảm Nhân, Yên Bình, Yên Bái...

Các liệt sĩ của tỉnh Lào Cai trở về quê hương trong vòng tay đồng đội, người dân và gia đình.

Sau khi di chuyển các hài cốt liệt sĩ về tỉnh Lào Cai, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai sẽ bàn giao hài cốt các liệt sĩ cho gia đình và chính quyền địa phương để tổ chức truy điệu, an táng theo đúng quy định.

Được biết, toàn bộ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ được Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai chi trả. Nguồn kinh phí hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định hiện hành được bàn giao cho thân nhân liệt sĩ.