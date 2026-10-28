Lào Cai dự kiến khởi công, khánh thành 21 dự án trọng điểm năm 2026

Trong năm 2026, tỉnh Lào Cai dự kiến tổ chức lễ khởi công, khánh thành 21 công trình, dự án trọng điểm, có quy mô lớn trên địa bàn. (Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai, trong 21 công trình, dự án trong danh mục tổ chức lễ khởi công, khánh thành, có 7 dự án dự kiến khánh thành và 14 dự án dự kiến khởi công. Hoạt động này được triển khai trong hai tháng cuối năm, theo điều kiện của từng công trình.

Trong tháng 11/2026, tỉnh dự kiến khánh thành 3 dự án đã đáp ứng điều kiện, đồng thời khởi công 4 dự án có thể hoàn tất thủ tục. Sang tháng 12/2026, kế hoạch đặt ra việc khánh thành thêm một dự án đầu tư công và khởi công 11 dự án. Riêng ngày 31/12/2026, tỉnh dự kiến tổ chức khánh thành 2 dự án đầu tư công.

Đáng chú ý, lĩnh vực giao thông có nhiều dự án kết nối các khu vực trong tỉnh với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nhóm công trình này được kỳ vọng cải thiện khả năng đi lại, vận chuyển hàng hóa và tạo thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trong tháng 11/2026, dự án đường nối Quốc lộ 70, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại phường Văn Phú dự kiến được khánh thành. Công trình tăng cường liên kết các tuyến quốc lộ và hệ thống giao thông cao tốc.

Đến tháng 12/2026, dự án đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC14, đi qua phường Trung Tâm và xã Liên Sơn, dự kiến khánh thành theo kế hoạch.

Ngày 31/12/2026, hai dự án giao thông khác dự kiến khánh thành, gồm đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC15, qua các xã Gia Hội, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Đông Cuông; và đường nối Tỉnh lộ 163 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, qua xã Mậu A và xã Đông Cuông.

Cùng với giao thông, tỉnh chú trọng các dự án công nghiệp, phục vụ phát triển sản xuất. Trong tháng 11/2026, Nhà máy tuyển quặng apatit nghèo tại phường Cam Đường và Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại Khu công nghiệp Minh Quân dự kiến được khánh thành.

Ở lĩnh vực logistics và kinh tế cửa khẩu, dự án xây dựng cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai dự kiến khởi công trong tháng 11/2026. Đây là một trong những dự án trong kế hoạch cuối năm nhằm phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động cửa khẩu.

Trong tháng 12/2026, tỉnh dự kiến khởi công hạ tầng các khu công nghiệp Âu Lâu, Minh Quân, khu công nghiệp phía Nam, cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Y Can và Minh Quân. Những dự án này hướng tới hoàn thiện điều kiện sản xuất, mở rộng không gian công nghiệp và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Cũng trong tháng 12, các dự án tại khu cửa khẩu Bản Vược dự kiến khởi công, gồm xây dựng quốc môn, nhà kiểm soát liên ngành; san gạt mặt bằng, xây dựng đường giao thông và hạ tầng thiết yếu. Việc đầu tư các hạng mục này nằm trong định hướng phát triển hạ tầng khu vực cửa khẩu của tỉnh.

Để bảo đảm triển khai kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và chủ trì kiểm tra điều kiện khởi công, khánh thành của từng dự án. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh danh sách công trình đủ điều kiện trước mỗi đợt tổ chức theo kế hoạch đề ra.

Thông qua hoạt động khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm, Lào Cai hướng tới thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội. Đồng thời, tỉnh mong muốn quảng bá tiềm năng và môi trường đầu tư kinh doanh tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.