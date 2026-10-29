Lào Cai dự kiến khởi công, khánh thành 21 công trình, dự án trọng điểm

Kế hoạch nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu đột phá về hạ tầng giao thông, công nghiệp, logistics và đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và các năm tiếp theo.

Việc tổ chức khởi công, khánh thành còn nhằm ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân vùng dự án trong tổ chức triển khai, đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công.

Nhà máy tuyển quặng apatit nghèo tại phường Cam Đường chuẩn bị khánh thành.

Thông qua các sự kiện, tỉnh giới thiệu, quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư kinh doanh đến doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; phát động thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo kế hoạch, có 6 công trình, dự án dự kiến khánh thành, gồm 4 công trình giao thông và 2 dự án công nghiệp. Các công trình giao thông gồm đường nối Quốc lộ 70, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc qua nút giao IC14; đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc qua nút giao IC15 và đường nối Tỉnh lộ 163 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hai dự án công nghiệp là Nhà máy tuyển quặng apatit nghèo tại phường Cam Đường và Nhà máy sản xuất gạch men Granite Porcelain CRC Premier tại Khu công nghiệp Minh Quân.

Các dự án đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm góp phần tạo lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhóm dự kiến khởi công gồm 15 công trình, dự án, tập trung vào giao thông, hạ tầng công nghiệp và cửa khẩu. Trong đó, lĩnh vực giao thông có các dự án cải tạo, nâng cấp đường Yên Bái - Khe Sang, Yên Thế - Vĩnh Kiên, Khánh Hòa - Minh Xuân; đường kết nối nút giao IC17 với Khu Công nghiệp Tằng Loỏng và đường kết nối nút giao IC18 với Cụm Công nghiệp Thống Nhất 1.

Lĩnh vực công nghiệp gồm các dự án hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng tại các Khu Công nghiệp phía Nam, Âu Lâu, Minh Quân; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Cam Đường; hạ tầng kỹ thuật các Cụm Công nghiệp Y Can, Minh Quân và Phú Thịnh 1.

Lĩnh vực cửa khẩu gồm dự án cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành thuộc Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; công trình quốc môn và nhà kiểm soát liên ngành khu cửa khẩu Bản Vược; dự án san gạt mặt bằng, xây dựng đường giao thông và hạ tầng thiết yếu khu cửa khẩu Bản Vược.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; chủ trì kiểm tra, tổng hợp điều kiện khởi công, khánh thành của từng dự án.

Các chủ đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức các buổi lễ bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và lãng phí. Thời gian, chương trình cụ thể sẽ được thông báo trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế của từng công trình, dự án.