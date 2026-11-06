Lào Cai dự kiến khởi công 4 dự án vốn ngoài ngân sách trong tháng 11/2026

Theo kế hoạch trong tháng 11 và 12/2026, Lào Cai dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành 21 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư 12.326 tỷ đồng. Trong đó, 15 dự án dự kiến khởi công, 6 dự án khánh thành; nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 6.320 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách khoảng 6.006 tỷ đồng.

Cụ thể, 4 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách dự kiến khởi công trong tháng 11 gồm: Dự án Cửa khẩu thông minh cầu đường bộ Kim Thành do Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel làm chủ đầu tư; Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Cam Đường do Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Premium thực hiện; Dự án Cụm công nghiệp Y Can và Dự án Cụm công nghiệp Minh Quân.

Cùng thời gian này, tỉnh dự kiến khánh thành 3 dự án đã đủ điều kiện, gồm: Nhà máy tuyển quặng apatit nghèo Cam Đường; Nhà máy gạch men CRC tại Khu công nghiệp Minh Quân và đường nối các Quốc lộ 70, 32C, 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trong tháng 11, Lào Cai dự kiến khởi công 4 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, tập trung vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cửa khẩu thông minh.

Trong tháng 12/2026, tỉnh tiếp tục dự kiến khởi công 11 dự án, gồm 10 dự án sử dụng vốn ngân sách và Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1; đồng thời khánh thành 3 dự án giao thông kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gồm 2 tuyến đường kết nối và nút giao IC14.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn gặp khó khăn. Theo báo cáo của Sở Tài chính ngày 21/10/2026, có 12 dự án đang vướng mắc về tiến độ, gồm 1 dự án khánh thành và 11 dự án khởi công. Các khó khăn chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án và các điều kiện pháp lý về đất đai, môi trường, khoáng sản.

Lào Cai quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thủ tục liên quan là yếu tố then chốt để bảo đảm tiến độ khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm theo kế hoạch, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.