Lào Cai dự kiến hơn 11,7 tỷ đồng cho khuyến nông năm 2027

Ưu tiên mô hình sản xuất gắn với khoa học công nghệ

Theo kế hoạch, hoạt động khuyến nông năm 2027 nâng cao năng lực hệ thống, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua tập huấn và mô hình trình diễn, ngành nông nghiệp hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận kỹ thuật mới, tổ chức sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu.

Tỉnh Lào Cai triển khai hoạt động khuyến nông năm 2027 với tổng kinh phí dự kiến hơn 11,7 tỷ đồng. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh ưu tiên ngành hàng chủ lực, sản phẩm tiềm năng, phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng; khuyến khích ứng dụng giống mới, sản xuất hữu cơ, VietGAP, nông nghiệp thông minh và kinh tế tuần hoàn.

Các mô hình chú trọng giảm phát thải, tăng sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân trong đầu tư, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Việc lựa chọn dựa trên nhu cầu và khả năng nhân rộng.

Kinh phí dành cho mô hình khuyến nông cấp tỉnh dự kiến khoảng 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 tỷ đồng được dự kiến bố trí cho mô hình, dự án khoa học công nghệ thực hiện nghị quyết, đề án của Trung ương và tỉnh, tập trung vào giống mới, sản xuất tuần hoàn, nông nghiệp thông minh và giảm phát thải khí nhà kính.

Cùng với đó, công tác thông tin được đổi mới bằng tin, bài, video, đồ họa, tài liệu hướng dẫn và truyền thông trên nền tảng số. Nội dung tập trung vào chính sách nông nghiệp, tiến bộ kỹ thuật, mô hình hiệu quả, thông tin thời tiết, dịch bệnh và thị trường giúp người sản xuất cập nhật thông tin.

Dự kiến có hội nghị về chính sách, bảo vệ và sử dụng nước tiết kiệm; truyền thông Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 29/4 đến 6/5. Phiên chợ khuyến nông số giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc hữu. Kinh phí thông tin, truyền thông dự kiến 1 tỷ 200 triệu đồng.

Đẩy mạnh đào tạo, kết nối tiêu thụ nông sản

Đào tạo dành cho khuyến nông, Tổ khuyến nông cộng đồng, cộng tác viên và người trực tiếp sản xuất. Nội dung gồm kỹ thuật nuôi trồng, nhận biết dược liệu, tiêu chuẩn GACP; sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản; kỹ năng xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm OCOP.

Kế hoạch triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhiệm vụ được phân công. Tổng kinh phí dự kiến cho đào tạo, tập huấn là 1 tỷ 623 triệu đồng, nhằm nâng cao khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật tại cơ sở.

Tỉnh dự kiến dành 869 triệu đồng hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác và hộ sản xuất tham gia hội chợ, triển lãm, phiên chợ cấp vùng, diễn đàn, hội thảo kết nối sản xuất với tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

Tư vấn khuyến nông hướng dẫn sản xuất, bảo quản, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển liên kết chuỗi giá trị, hợp tác xã và tổ hợp tác. Đồng thời hỗ trợ công nghệ, chuyển đổi số trong kinh doanh, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tiếp cận thị trường. Nguồn lực tư vấn chủ yếu từ xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chú trọng đổi mới chỉ đạo, điều hành, củng cố khuyến nông cơ sở, nâng cao chất lượng tập huấn và chuyển giao kỹ thuật. Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp chính quyền cấp xã, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng cơ sở chế biến, phân phối nhằm gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Tổng nhu cầu kinh phí kế hoạch là 11 tỷ 762 triệu đồng, huy động từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Kế hoạch hướng tới nâng cao trình độ sản xuất, chất lượng nông sản, hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển nền nông nghiệp Lào Cai theo hướng an toàn, hiện đại và bền vững.