Lào Cai dự kiến đầu tư hơn 823 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2026-2030

Đây là kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư do các xã đề xuất danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030, thuộc Hợp phần 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: 2026-2030).

Theo đó, tổng nhu cầu vốn là 823 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 680 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 143 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, tỉnh dự kiến triển khai 103 dự án nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào DTTS.

Các dự án tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào DTTS.

Trong số này, có 94 dự án đầu tư xây dựng, tập trung vào xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục; phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, tỉnh dự kiến đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình đặc thù phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại các xã biên giới, khu kinh tế quốc phòng và địa bàn chiến lược.

Ngoài ra, có 9 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, tập trung vào bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Nguồn vốn Hợp phần 2 được kỳ vọng góp phần củng cố cơ sở hạ tầng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.