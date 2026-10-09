Lào Cai dự kiến đầu tư hơn 823 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Lào Cai hiện có 95/99 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó có 47 xã khu vực III, 691 thôn đặc biệt khó khăn; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60,9% dân số toàn tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, thiên tai diễn biến phức tạp và nhu cầu đầu tư rất lớn, tỉnh đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản để triển khai Hợp phần thứ 2, Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Hiện, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai đã tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư của các xã đề xuất danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, thuộc Hợp phần thứ 2, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo khu vực các xã miền núi của tỉnh Lào Cai ngày càng khởi sắc. Ảnh: Trọng Bảo

Theo đó, các địa phương đề xuất 103 dự án tại 2 nội dung thành phần gồm: đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Số vốn dự kiến thực hiện Hợp phần thứ 2 là 823,591 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 680,456 tỷ đồng, ngân sách địa phương 143,135 tỷ đồng.

Tỉnh Lào Cai hiện có 95/99 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Trọng Bảo

Về đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng gồm 94 dự án như: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục; phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị các công trình kiến trúc tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình đặc thù phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa bàn các xã biên giới, các khu kinh tế quốc phòng, địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh...

Đối với hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm 9 dự án về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số với phát triển du lịch.

Với nguồn lực đầu tư dự kiến hơn 823 tỷ đồng, hợp phần thứ 2 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Lào Cai từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, mở rộng sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo nền tảng để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.