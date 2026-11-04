Lào Cai: Dự kiến đầu tư 823 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau quá trình sáp nhập, Lào Cai hiện có 95/99 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với 47 xã khu vực III, 691 thôn đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60,9% dân số toàn tỉnh. Mặc dù chịu nhiều áp lực từ địa hình chia cắt và thiên tai phức tạp, tỉnh đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai.

Việc triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ sinh kế giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại Lào Cai vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo Lào Cai đã rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư từ cơ sở. Theo đó, tổng nguồn vốn thực hiện Hợp phần thứ 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 823,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 680,4 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 143,1 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, các địa phương đề xuất tổng số 103 dự án tập trung vào hai nội dung trọng tâm. Cụ thể, có 94 dự án tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đặc thù, như cơ sở vật chất giáo dục, bảo tồn các công trình kiến trúc tiêu biểu, cùng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tại các xã biên giới, địa bàn chiến lược. Bên cạnh đó, 9 dự án tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Với tổng nguồn vốn đầu tư lớn, Hợp phần thứ 2 được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng giúp Lào Cai hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, mở rộng sinh kế, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển bền vững trong giai đoạn tới.