Lào Cai: Dự kiến bố trí, sắp xếp hơn 5.200 hộ dân giai đoạn 2026 - 2030

Theo kế hoạch, toàn tỉnh có nhu cầu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.211 hộ tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.871 tỷ đồng.

Trong tổng số 5.211 hộ có 3.195 hộ được bố trí theo hình thức tập trung, 1.087 hộ bố trí xen ghép và 929 hộ được hỗ trợ ổn định tại chỗ.

Khu Tái định cư Át Thượng, thôn Minh Xuân, xã Lục Yên. Ảnh: laocai.gov.vn

Đối với hình thức bố trí tập trung, tỉnh dự kiến triển khai 54 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, với tổng mức đầu tư khái toán 1.636,5 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026 -2027 ưu tiên thực hiện 15 dự án cấp bách, bố trí cho 930 hộ, kinh phí dự kiến 412,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục triển khai 39 dự án, bố trí cho 2.265 hộ, với kinh phí khoảng 1.224 tỷ đồng.

Đối với các hộ bố trí xen ghép, mức hỗ trợ di chuyển là 100 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí dự kiến 108,7 tỷ đồng. Các hộ ổn định tại chỗ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, với tổng kinh phí 27,87 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi hộ thuộc dự án bố trí dân cư tập trung được hỗ trợ 30 triệu đồng chi phí di chuyển, tổng kinh phí 95,85 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch là 1.871,5255 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư hạ tầng, hỗ trợ trực tiếp cho người dân và kinh phí quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, nghiệm thu. Nguồn vốn được huy động, lồng ghép từ ngân sách Trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn dự phòng ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và ngân sách địa phương.

Để bảo đảm hiệu quả, tỉnh yêu cầu việc lựa chọn địa điểm bố trí dân cư phải được rà soát chặt chẽ về quy hoạch, đất đai, địa chất, địa hình và mức độ an toàn trước thiên tai. Các khu tái định cư cần được đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, đất ở và đất sản xuất, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng nhằm bảo đảm người dân tự nguyện tham gia; danh sách các hộ thuộc diện bố trí, sắp xếp phải được công khai, minh bạch. Các địa phương có trách nhiệm lồng ghép chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại nơi ở mới, giúp người dân từng bước ổn định sinh kế.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn theo quy định. UBND các xã, phường tổ chức rà soát nhu cầu, xác định đúng đối tượng, triển khai chính sách và quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích.